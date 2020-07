Tratamiento de la pandemia, retrato fiel de la administración de AMLO: MCCI

La pandemia originada por la presencia del COVID-19 en nuestro país no solo amenaza el futuro de la población sino también el futuro de la democracia porque ésta es el sistema más adecuado para una crisis de la complejidad y la profundidad que estamos viviendo, advirtió la Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.

Al participar en la conferencia virtual “La pandemia de COVID-19 en México: Dimensión de la tragedia” organizada por “Signos Vitales”, la doctora Casar comparó la forma en que Andrés Manuel López Obrador ejerce el poder desde la Presidencia con el tratamiento de la pandemia.

“El tratamiento de la pandemia es un retrato fiel de la forma en que se ejerce el poder en la administración de Andrés Manuel López Obrador; número uno concentración y centralización del poder y de las decisiones por lo tanto emanan de las autoridades tendencia que ya venía y se acentúa, segundo la improvisación y la ineptitud que ha caracterizado a este gobierno en el manejo pues de la economía en este caso de la crisis sanitaria incluso yo diría de la política”, consideró la activista.

Amparo Casar dijo que el impacto sobre las clases medias es que éstas van a quedar disminuidas y cancelando a corto plazo el futuro porque está claro que un país de clases medias es lo que más ayuda en términos de crecimiento económico y de estabilidad social.

En ese mismo sentido se pronunció la directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (EQUIDE) de la UIA CDMX, Graciela Teruel, quien señaló que en cuanto a la pobreza sus estimaciones implican que tres de cada cuatro personas corren el riesgo de caer en la pobreza, las cifras dan un termómetro del tamaño de la crisis, el legado del COVID-19 es que la clase media caerá en pobreza y tardará en salir además de una crisis de seguridad y violencia ante la recesión económica y la inseguridad alimentaria que irán en aumento.

“El legado de esta crisis van a ser 10 o 12 años con niveles de pobreza por arriba de los que ya teníamos antes de empezarla, la clase media justamente que no estaba en pobreza caerá y tardará tiempo en salir, esta recesión económica que es tan grande, estas pérdida de empleos, esta caída enorme en los ingresos en los hogares y el aumento de la inseguridad alimentaria sin duda van a llevar a un sector de la población que tiene hambre a buscar vías alternas para conseguir recursos económicos”, advirtió la directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (EQUIDE) de la Ibero.

En su turno el integrante del Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales y Asesor Económico de American Chamber/México Luis Foncerrada, aclaró que cuando el gobierno habla de la “tasa de desempleo” solo nos dice cuántas personas hay desempleadas y que están activamente buscando empleo y eso nos da la tasa más baja de desempleo en el mundo 3.2 por ciento al mes de abril y evidentemente no es la cifra real.

“Entonces la verdadera cifra para representar la falta de trabajo, la falta de empleos es la suma de estos tres, es algo que hemos llamado brecha laboral y es el indicador correcto que suma a los desempleados que están buscando empleo a los que no están buscando empleo que son 20 millones y a los ocupados que son otros 11, si sumamos a los tres tenemos a 33 millones 100 mil personas que no tienen empleo o que trabajan solo algunas horas al día o solo algunos días a al semana”, dijo el especialista.

Luis Foncerrada dijo que esto representa el 50.6 por ciento de la fuerza laboral potencial de nuestro país, la mitad de las personas que pueden trabajar y no lo están haciendo y 11 millones de ellos apenas unas horas, lamentó el especialista.

Por último el también integrante del Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales y Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de MC 'Pensando en México Salomón Chertorivski, advirtió que no estamos en un rebrote del virus, estamos viviendo la primera ola y no hemos salido, enfatizó, porque ha fallado la gestión, en la toma de decisiones; porque la base para tener buena información eran las pruebas y nosotros optamos por modelos de vigilancia epidemiológica basadas en un número muy reducido de pruebas y eso provocó una fuerte debilidad en los datos y en la capacidad para con esos datos poder “modelar” y por tanto no sòlo informar sino tomar decisiones adecuadas en materia de política pública.

“Entonces es falso que estemos regresando a una nueva normalidad muy probablemente vamos a regresar a un nuevo confinamiento como ya lo ha anunciado el gobierno de Nuevo León, como lo dejó ver el gobierno de Jalisco como una posibilidad, necesitamos volcarnos a un esfuerzo de pedagogía social, de reeducarnos porque gran parte de la tarea va a recaer en las ciudadanas y los ciudadanos, sí en nuestro propio distanciamiento en nuestra higiene pero sobre todas las cosas en las utilización del tapabocas como una medida para cuidarnos a nosotros pero también como un mecanismo de solidaridad con el prójimo y con la comunidad”, sentencio Salomón Chertorivski.

Agregó que esto último será pieza clave en las próximas semanas y para ello las campañas de comunicación y de información del gobierno tendrían que volcarse en decirlo así y con ello son las propias autoridades que tendrían que empezar a ponerse el tapabocas, concluyó.