El “boquete fiscal” en nuestro país alcanza ya la cifra de 222 mil millones de pesos debido a que los ingresos no tributarios y no petroleros vienen de recursos que se están utilizando del Fondo de Estabilización de los Ingresos (FEI), y esto se traduce en un faltante acumulado de 120 mil millones de pesos lo que no se compensa con la medida anunciada por el Presidente López Obrador de desaparecer algunos fideicomisos, advirtió Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

“Es importante mencionar que estos ingresos no han sido suficientes para compensar este digamos boquete fiscal de ingresos petroleros y tributarios porque pues tenemos aquí 120 mil millones de pesos que no fue posible compensar”, señaló coordinadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

Como todos los meses, México Evalúa dio a conocer los datos sobre lo que ha sucedido hasta hoy en día con el presupuesto en nuestro país, donde resaltó que dentro del aumento a la inversión en gasto público la Secretaría de Economía, dependencia que no ejerce inversión física o por lo menos no lo hizo el año pasado, llama la atención un incremento, ahora sí este año, de alrededor de 21 mil millones de pesos que contrasta con las medidas de austeridad que ha implementado a su interior.

“Pero tenemos una sospecha de que podría ser que los créditos a la palabra que son los que han estado recargando o presionando el presupuesto de la Secretaría de Economía, puedan estarse contabilizando como inversión física creo que sería muy interesante poder confirmarlo el próximo informe”, señaló Mariana Campos.

Por ello dijo debemos estar pendientes al proceso de extinción de fideicomisos pues el dinero que se ha obtenido de esa fuente no ha sdo suficiente para cubrir el “boquete fiscal” a pesar de que el gobierno ya echó mano de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos (FEI), por lo que el gobierno tiene que rendir cuentas y tiene que explicar si hay un “Plan B” por si este proceso toma más tiempo porque al parecer lo está tomando para poder tener recursos de manera oportuna.

“Creo que sí debe el gobierno seguir considerando un posible endeudamiento porque además en este momento alguna reforma fiscal se antoja muy complicada por la situación económica las empresas están pues en una situación crítica aunque hemos vuelto a una normalidad no es una normalidad como la de siempre”, consideró Mariana Campos coordinadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

Dijo que para lo que resta del año la perspectiva económica es mala como lo muestra el pronóstico de caída del crecimiento económico en México del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estimaba un 6 por ciento de caída y al actualizarlo estima un 10 por ciento de caída incluso los principales analistas externos al gobierno están considerando una caída muy drástica para nuestro país, por lo que el gobierno tiene que actualizar su marco macroeconómico y sus estimados porque un decrecimiento implica menores ingresos tributarios.

En cuanto al saldo histórico el gobierno tiene una expectativa del 52 por ciento, sin embargo esto está pensado con una caída del crecimiento económico del -2.9 por ciento, pero según estimaciones con una caída del 8 por ciento se perderán 350 mil millones de pesos en ingresos tributarios, es decir, alrededor de 200 mil millones de pesos más de lo que el gobierno está pensando y por ello nosotros estimamos, dijo Mariana Campos de México Evalúa, qué haya un punto más de endeudamiento por una mayor caída de los ingresos tributarios, finalizó.