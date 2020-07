AMLO sale negativo a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el resultado de la prueba que se practicó fue negativo a COVID-19, por lo que viaja seguro a Washington en un avión comercial para su encuentro con Donald Trump.

Informó que llevará su certificado del examen médico para que van que no está contagiado, Y con cierto sarcasmo soltó una carcajada al decir que se hizo la prueba no solo para verificar su estado de salud, sino que para que el periódico Reforma o la revista Proceso sigan diciendo que es un “alineado” al gobierno estadunidense. Ya en tono serio dijo que cada quien puede interpretar la visita como quiera.

“Aprovecho para comentarles que ya me hice la prueba del COVID-19, para que el Reforma pueda decir que ahora si ya estoy “alineado” completamente, jajaja, que no me la había hecho pero como tengo que ir a Estados Unidos pues, eso dice el Reforma y Proceso, que ya me alinee, entonces afortunadamente no tengo este virus, llevo mi certificado”.

Ya en tono serio dijo que cada quien puede interpretar la visita a Estados Unidos como quiera.

Remarcó que es muy convenirte para México tener buenas relaciones y afianzar la relación económica y comercial con Estados Unidos, sin importar mucho qué partido esté en el gobierno aquí o allá. Y destacó que su gobierno no es entreguista como habido otros, por lo que no hay razón de preocupación y que la idea es mantener una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía.

Es más, aseguró que a pesar que Donald Trump mostró en una fotografía donde aparece con el muro fronterizo, ha sido respetuoso con Mèxico y que si se aborda el tema del muro simplemente dará su opinión, pero no va en un plan de confrontación, sino de buscar el entendimiento y convencer mediante el diálogo.

“No hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda y yo gradezco al presidente Trump quien ha actuado con respecto a nosotros, a nuestra soberanía. Ayer así como apareció esta foto en la frontera, pues también se dio a conocer que èl también defiende mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos como es normal en toda democracia, èl amablemente quiere tener el encuentro”.

Se le insistió sobre el muro, pero no quiso ahondar sobre ese asunto, dijo a los reporteros. “Ustedes están en su derecho de preguntar, pero también soy dueño de mi silencio”.