Con Trump se podrá hablar de todos los temas, pero sin confrontación: AMLO

Todos los temas podrán ser tratados con el presidente Donald Trump en el acercamiento que se dará el 8 y 9 de julio pero sin confrontación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador a tres días de su viaje al país vecino para celebrar el inicio del tratado comercial entre estas naciones y Canadá.

Durante su mañanera informó que además de los beneficios del T-MEC podrá tratarse desde una afición en común, el béisbol como el trasiego de armas.

“Entonces podemos hablar del béisbol podemos, hablar de muchas cosas, de todo sin confrontación, porque es un encuentro político porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación la guerra. Entonces es una relación amistosa y de trabajo”.

Reconoció que la administración de Trump le ofreció pagar el hospedaje que dijo, hasta el momento se está analizando para saber si será en un hotel o con amigos con quien se quede pero dijo, mantendrá por ahora reservada la información por los opositores.

“Ya en su momento se va a decir para que no le demos tanto tiempo a los que puedan ir a provocar, que no les hagamos el trabajo no que éste que investigue un poco, y el que vaya pues ya sabemos que es conservador opositor, y sí vamos a salir el martes para estar este un día antes del encuentro eso es lo que está ya establecido se está revisando el formato”.

Por cierto que mencionó que los protocolos de Estados Unidos marcan que deben hacerse él y su comitiva,una prueba Covid, pero dijo es algo que aún se está analizando.

”Todavía no sabemos pero si está en el protocolo, desde luego que sí, ósea no me niego… pero todo sin ningún problema, no tenemos nada que ocultar y vamos también con la frente en alto como representante de un gran pueblo, de un gran país”.

Sobre la relación en materia migratoria, dio a conocer que se podrían hacer filtros en las fronteras debido a que dijo, no se cumplió en su totalidad que sólo ingresen quienes tienen actividades esenciales en la nación norteamericana.

Respecto a la información que Canadá rebasó a México en comercio con Estados Unidos, el Jefe del Ejecutivo Federal confió que sea una situación transitoria por el cierre de negocios que hubo por la pandemia de Covid -19 no obstante dijo, esto se está recuperando desde que se amplió la apertura a los sectores minero, construcción y automotriz.