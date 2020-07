Alfredo Talavera está feliz por llegar a Pumas

En conferencia de prensa virtual, Alfredo Talavera fue presentado como nuevo arquero de Pumas de cara al Apertura 2020, en donde destacó la ilusión y compromiso con el que llega al conjunto ´Auriazul´.

“Estoy comprometido a esta institución que me da la oportunidad de hacer mi sueño realidad como grupo, como metas individuales. Pero sí, el compromiso crece día con día. Yo creo que este paso al llegar aquí, muchos piensan que por este camino que he recorrido en el futbol se me puede hacer más fácil, no al contrario, el compromiso crece todos los días”

Por otra parte, el arquero de 37 años de edad, habló sobre sí existe preocupación a jugar en medio de la situación sanitaria que se vive en el país.

“Miedo de jugar no. Miedo de que algo malo pase, algo más grande pase en México, un segundo brote, eso nadie lo tiene garantizado si puede pasar o no.Pero yo creo que tomando todas las medidas necesarias del sector Salud, la Federación y todos los equipos, podemos hacer que esto pare ya”

Finalmente, Talavera aseguró que uno de sus sueños sigue siendo vestir la camiseta de la selección mexicana de futbol, y llegar al Mundial de Catar.