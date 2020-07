No iré a EU a solicitar préstamo ni reunirme con candidatos: AMLO

Al informar que será el día de mañana cuando dé a conocer los pormenores de la reunión que tendrá a principios de julio con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que este viaje a Washington tiene como propósito celebrar el inicio del Tratado Comercial de estas naciones y Canadá.

Durante su mañanera, el primer mandatario aclaró que este encuentro no tiene el propósito de pedir un préstamo ni de acercarse con alguno de los candidatos a la Presidencia de ese país.

"Nosotros no necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas, no tenemos esa necesidad, no voy a eso, no voy a solicitar crédito, no sería correcto y adecuado hablar con candidatos porque es una visita de trabajo, voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y si lo decide estaría también, el Primer Ministro de Canadá".

En días anteriores el Jefe del ejecutivo ha dicho que en este viaje también agradecerá a Trump por el apoyo que dio a México para atender la pandemia de Covid-19, lo cual podría hacer también en China, viaje que dijo, podría analizar.

Y es que insistió que mantiene el pensamiento que la mejor política exteriores es la interior, por lo que si se hacen bien las cosas en el país habrá respeto en el exterior y es que enfatizó "no se puede ser candil de la calle y obscuridad de su casa".