Prepara gobierno denuncias por cobro excesivo ilegal de energía eléctrica

El Gobierno Federal procederá contra quien resulte responsable por la entrega de contratos para generar energía eléctrica con altos costos y causando daño a la hacienda pública, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar a ex funcionarios y empresas cometieron fraude.

Después que la Suprema Corte de Justicia suspendió la política energética de la Secretaría de Energía solicitada por la Cofece, el Primer Mandatario aseguró que la administración se ha dado el tiempo de revisar contrato por contrato, pues dijo, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se cometieron fraudes dando contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía.

"Vamos a proceder, sí, contra quienes resulten porque es un fraude, de que se simuló con la entrega de contratos y se causó un daño a la Hacienda pública… tenemos estimado el daño y en su momento vamos a informar porque queremos hablar con las empresas, primero, una por una al mismo tiempo he dado la instrucción que se comiencen a realizar las denuncias correspondientes".

Comentó que hay funcionarios involucrados, que incluso después de la licitación correspondiente metieron anexos permitiendo el cobro excesivo del servicio.

"Hay funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos acuerdos, luego de haberse llevado a cabo la licitación y sobre el cobro de tarifas y que posteriormente adicionan, es un anexo que no tiene que ver con el procedimiento de licitación pública, en donde viene una tarifa distinta cobrando muchísimo más que lo pactado en los contratos".

Enfatizó que se respetará lo que dice la corte pero se defenderá el interés público aunque lleve los años necesarios.

"Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público, no le hace que nos lleve tiempo, que va a llevar un año no le hace, dos, los cuatro años que estemos aquí si es que así lo decide el pueblo pero no vamos a ser cómplices de corrupción, se acaba la corrupción, fue mucho el saqueo, una cosa realmente exagerada".

Insistió que el plan de las administraciones anteriores era arruinar a la Comisión Federal de Electricidad brindando subsidios para las empresas y no para los mexicanos, algo que dijo, no sucede en todo el mundo y haciendo creer que el subsidio era al consumidor, ante ello insistió, este gobierno pondrá orden e informando a las empresas para que dejen de acusar que no se cumplen compromisos.

"Es poner orden, esto a lo mejor no lo saben muchos, vamos a informar bien lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo o ¿ya lo dejamos así? Que nos sigan robando porque si no se van a enojar, va a salir un artículo en el País de España o en el Reforma diciendo que están muy enojados los empresarios en Estados Unidos cuando a los empresarios de Estados Unidos o de España les informemos por qué se está actuando así van a tener más claridad de lo que está sucediendo".

Insistió que anteriormente los funcionarios se ponían de acuerdo con las empresas particulares para "bolsear al pueblo".