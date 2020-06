No voy a EEUU a apoyar a Trump, sino con motivo del T-MEC: AMLO

El presidente López Obrador confirmó que viajará, en avión comercial, a Washington para visitar a Donald Trump con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aclaró que no será esta semana, que la cancillería mexicana podría informar la fecha y hora del viaje tal vez este mismo lunes, además, dijo desconocer si acudirá al encuentro el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.

López Obrador, admitió que esta viaje ha generado mucha polémica por las elecciones presidenciales en la Unión Americana, pero insistió que se trata de una visita de Estado donde el tema principal es el tratado comercial y no asuntos de carácter electoral para apoyar a Trump como se ha mencionado.

Aseguró que no es un vendepatrias, por lo que los mexicanos no tienen por qué preocuparse, pues dejará en claro la soberanía, independencia y la dignidad de México a dondequiera que vaya.

“Yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre, toda mi vida he sostenido que México es una país libre , independiente y soberano. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad, para que no se preocupen ni se confundan., Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia y nuestra soberanía”.

Dijo que el T-MEC es un tratado trilateral muy importante, que no solo permitirá reactivar la economía que entró en una recesión a partir de la pandemia, sino además, ayudara al país a combatir la pobreza que se podría agudizar con los efectos perniciosos que ha dejado la crisis sanitaria.

Dijo estar muy optimista, pues hay indicios de que la economía nacional se recuperará muy pronto, pues ya pasó lo peor de la crisis, de hecho, va a la baja la pérdida de empleos y con el T-MEC seguramente se acelerará la reactivación.