Aunque el estado mexicano tiene el derecho soberano de establecer sus políticas en materia económica los cambios que últimamente ha hecho el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética mandan un mensaje de incertidumbre a los inversionistas extranjeros, advirtió el embajador de Estados Unidos en nuestro país Christopher Landau.

“El gobierno de México ha dicho por ejemplo que en varios casos no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de gobiernos anteriores pero que se iba a respetar las promesas que ya se habían hecho en el pasado las reglas del juego que se habían establecido, a lo mejor no las iban a expandir o profundizar pero que las iban a respetar, pero para mí algunas de las acciones de estos últimos meses sobre todo en el sector energético han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado”, advirtió el diplomático estadounidense.

Al participar como invitado especial en la presentación del Décimo Primer Informe Semanal COVID-INDUSTRIAL Organizado por la Confederación de Cámaras Industriales, Christopher Landau embajador de Estados Unidos en México, dijo que nuestro país a pesar de la pandemia se encuentra en un “momento dorado” para atraer inversión aunque reconoció que aunque no se rompieron las cadenas de suministro entre ambos países (México y Estados Unidos) no es momento de cantar victoria sino de atraer nuevas inversiones, porque sería una “tragedia histórica” que sucediera lo contrario porque esa ventana no estará abierta mucho tiempo más ya que ahorita muchos empresarios de todo el mudo están revaluando sus cadenas de suministro y pensando ¿si salimos de China a dónde vamos?

“México debería de ser un destino natural dado el nuevo T-MEC que entra en vigor en menos de una semana pero que yo sepa no hemos visto una gran ola de nueva inversión en México, al contrario, ha sido más o menos un gran esfuerzo preservar las inversiones ya existentes y ojalá podamos cooperar porque me parece que todos en la región norteamericana debemos de trabajar juntos para fortalecer nuestro bloque económico y como yo siempre lo he dicho es en el interés nacional de Estados Unidos tener un vecino enérgico, próspero y seguro nuestra propia prosperidad y seguridad depende en gran parte de la prosperidad y seguridad de México”, aseguró el embajador estadounidense.

En ese sentido el embajador de Estados Unidos en México advirtió que el T-MEC que entrará en vigor a partir del próximo primero de julio tiene reglas muy claras para dar protección y certidumbre a los inversionistas no sólo a nivel doméstico con arbitraje internacional y mecanismos nacionales en caso de que cualquier gobierno intente “cambiar las reglas del juego” establecidas en el pasado.

Sobre la visita del Presidente López Obrador a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump, Christopher Landau dijo que le parece natural que los mandatarios de ambos países se reúnan y se conozcan lo contrario sería extraño y quienes critican este encuentro es porque tienen motivaciones políticas.

“Los que ahora critican que los presidentes se estén conociéndose de primera mano me parece que tienen sus motivos más bien políticos en la política doméstica de ambos países porque me parece absolutamente normal que se conozcan personalmente, ellos han hablando en momentos muy críticos de la relación y obviamente es una relación muy importante para ambos países y me párese un poco extraño francamente que hasta ahora no se han conocido. Para nosotros es un gran honor que esto sea el primer viaje del Presidente López Obrador al exterior durante su mandato y para nosotros será un gran privilegio recibirle y eso no tiene nada que ver con su política ni nada de eso nuestros presidentes de nuestras naciones siempre se conocen yo creo qué hay que verlo desde esa perspectiva”, destacó el diplomático estadounidense.

Sobre la entrada en vigor del T-MEC el próximo primero de julio, Christopher Landau la calificó de histórica porque dijo Trump y López Obrador llegaron a la presidencia con muchas peculiaridades.

“La posibilidad de un encuentro entre nuestros mandatarios ahora en estos próximos días me parece algo muy natural para marcar este evento real entre histórico imagínense que llegaron a las presidencias de ambos países, de Estados Unidos y de México por lo menos dos de los países de Norteamérica, mandatarios muy escépticos y sospechosos del Tratado de Libre Comercio pero aun así ambos el Presidente Trump y el Presidente López Obrador se convirtieron en hinchas del nuevo tratado y eso me parece muy importante políticamente y yo creo que esto ahora demuestras que este nuevo tratado que entra en vigor la semana que viene va a representar un momento muy importante de la historia económica de nuestro continente”, finalizó el representante de EU en México.