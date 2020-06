Iberdrola no ha avisado que dejará de invertir en México: AMLO

A pesar de las diferencias, la empresa española Iberdrola, manifestó su intención de seguir invirtiendo en México y no lo contrario, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al negar que se le haya notificado que Iberdrola canceló un proyecto en Veracruz tras una serie de controversias en materia regulatoria y de operación donde la Comisión Federal de Electricidad no le otorgó los permisos correspondientes para el suministro de gas.

Después que se informara que CFE iniciará la construcción de la planta de generación eléctrica en Tuxpan, Veracruz tras la cancelación que hizo Iberdrola, el Primer Mandatario comentó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, le entregó una carta de dicha compañía manifestando su voluntad para seguir en el país.

“Y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar acuerdos con el gobierno, entonces ya turne la carta al secretario de la secretaría de energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad. No hay ninguna notificación en ese sentido me hubiesen dicho de que ante las diferencias que tenemos que son públicas habían tomado la decisión de cancelar una inversión de una obra y no es eso lo que me expresan”.

Insistió que en dicho escrito no hubo notificación alguna a pesar de las diferencias con el Presidente e incluso dijo, lo que manifiestan es la necesidad de diálogo con el Gobierno Federal.

“Con ese propósito de que quieren un diálogo me están pidiendo incluso una entrevista quiero que primero los atienda la secretaría de energía y el director de la comisión federal de electricidad Pero ya basta que se entienda bien que se escuche fuerte y lejos México no es tierra de conquista no van a venir hasta que arcos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”.

Nuevamente criticó que Iberdrola contrató a la ex secretaria de Energía, Geogina Kessel que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón, insistió también que sigue una campaña sucia en contra de esta administración.

Enfatizó que se seguirá la acción de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad a la intención de otras administraciones de privatizar el sector, para lo cual dijo, se siguen revisando contratos entregados a las empresas del sector ya que recordó que en el caso de Iberdrola, tiene presencia en México con 26 plantas.