Directo al corazón: Se retira Vince Carter

Tras 22 años de carrera y convertirse en el primer basquetbolista de la NBA en jugar un partido en cuatro décadas diferentes, Vince Carter anunció su retiro como profesional.

Elegido en la quinta posición del Draft de 1998, “Vinsanity” irrumpió de inmediato en la NBA al ser elegido Novato del Año en 1999 y un año después, luego de ganar el concurso de clavadas a su primo Tracy McGrady con mates históricos.

Pese a no ganar un título, su carrera es digna del Salón de la Fama. Ocho veces All Star, dos veces All NBA, campeón olímpico en Sídney 2000, campeón del concurso de volcadas y 25 mil 728 puntos anotados en su carrera que lo posicionan como el décimo noveno mejor encestador de la historia.

Carter fue un histórico de los actuales campeones, Toronto Raptors, pero también vistió las playeras de los Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings y con quienes se retiró, los Atlanta Hawks.

Por si fuera poco, el padrastro de Vince le enseñó a tocar el saxofón, la trompeta y el tambor. Además, en la Universidad de North Carolina cursó la carrera de Estudios Afroamericanos antes de llegar a la NBA.