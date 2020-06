Optimista por economía ante Covid-19: AMLO

Todos los estados del país están siendo atendidos por la pandemia de Covid-19 y por la crisis económica fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aunque reconoció un incremento de contagios en estados como Sonora y Sinaloa, enfatizó no hay saturación hospitalaria.

En la mañanera desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la CDMX aseguró que su administración trabaja en todos los frentes y calificó de pesimista la previsión del Fondo Monetario Internacional, que la caída económica podría ser del 10.5% por la pandemia.

“Yo estoy optimista a partir de datos objetivos datos reales datos duros yo esté sostengo que nos vamos a recuperar pronto vamos a esperar pronosticado a que iba a ser en el primer trimestre. Claro sólo marzo era un mes afectado que íbamos a caer hasta 5% y no sucedió así, entonces el trimestre más difícil sin duda es este abril-mayo-junio”.

Incluso dijo ya hay signos de recuperación a pesar que podría rebasarse el millón de pérdidas de empleos.

“Ya tengo los elementos, o sea ya hay indicios que empieza la recuperación por ejemplo dije que íbamos a perder alrededor de un millón de empleos formales de inscritos al seguro social el primer mes muy difícil fue Abril se perdieron 555 mil empleos pero ya en mayo ya fueron 340 mil y ahora que va de junio ya es menor la pérdida de modo que sí vamos a estar muy cerca si acaso un poquito más del millón”.

Previó que la pérdida de empleos sigue disminuyendo previendo que en julio ya no habrá ante ello se pronunció por darle al mal tiempo buena cara.

“Y Julio ya no lo del perro de peces ni problemas lo deseo. Y julio ya no va a haber pérdida de empleo, ese es mi pronóstico, además, lo deseo. ¿Cómo voy a estar pesimista? Imagínense, un presidente pesimista, eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados. Pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida, que nos ha dado tanto”.

Respecto a la subasta por 11 mil millones de dólares por parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda para garantizar liquidez en el mercado cambiario, el jefe del Ejecutivo, negó que ésta última esté involucrada en la transacción y recomendó al Instituto Central, cuidar las reservas internacionales del país.