El futbolista del Manchester United que se convirtió en un héroe

Marcus Rashford futbolista del Manchester United se convirtió en un héroe y un ejemplo a seguir en el Reino Unido, luego de que logró que el gobierno Británico mantuviera el apoyo económico que pensaba eliminar, para comedores escolares a causa del Covid_19, ya que el delantero recaudó 20 MDL y provocó indirectamente que el Primer Ministro aportará otros 120 millones más, con el fin de que no falte comida para más de un millón de niños en las vacaciones.

Esto luego de una conmovedora carta que mandó Rashford al parlamento comandado por Boris Johnson, en donde mostraba su experiencia y lo difícil que fue llegar a ser alguien en la vida, sino fuera gracias al apoyo de mucha gente a su alrededor, entre ellos su madre quien siempre dio todo por que nunca le faltara de comer. Experiencia que de igual forma compartió para la BBC.

“45% de la gente como yo, gente negra, en diferentes etnias están viviendo en pobreza, y yo estuve muy cerca de ser parte de ese 45%. Así que entendí que eso también pudo ser para mí y estoy agradecido en la forma en la que han sido las cosas para mí, pero eso no me hace olvidar lo que fui en el pasado y obviamente quiero ayudar a todas las personas que me sea posible”.

Mensaje de Rashford que ha conmovido al mundo entero gracias a la empatía que mostró un joven que no olvida sus raíces, y que en lugar de hacerse el desentendido, buscó alzar la voz por el bien de la infancia en Reino Unido.