El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que no hay condiciones sanitarias ni tampoco dictámenes que aprobar, como para convocar a un periodo extraordinario el 22 de junio como recién lo planteó el jefe de la bancada de Morena, Mario Delgado.

El legislador del blanquiazul , dijo que su homologo morenista busca realizar un periodo extra para desahogar temas pendientes como el nombramiento de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero sería muy imprudente hacerlo pues no hay condiciones sanitarias para hacer una sesión presencial, como lo aleró el propio Subsecretario Hugo López Gatell.

“¿Quién determinó la posibilidad o no de sesionar? fue Hugo López Gatell, nos lo dijo el 4 de junio, a pregunta expresa de Mario Delgado si había o no condiciones de sesionar en San Lázaro, su respuesta fue muy breve y muy directa, mientras no haya semáforo anaranjado no se puede. Y tercero, hoy no hay semáforo anaranjado, no se puede. Y para que haya periodo extraordinario se requiere que haya materia, y no hay materia, también iniciativas y dictámenes no hay tampoco”.

En conferencia de prensa virtual, Juan Carlos Romero Hicks dijo que un tema podría ser el T-MC, aunque hay especialistas que les han dicho que no es indispensable legislar antes del primero de julio.

El otro proceso que es muy importante swerìa el caso del INE, pero es muy prematuro tomar una decisión porque no hay las condiciones de salud y no hay una agenda aprobada para poder continuar.

“En el caso del INE ya es un juicio de valor, porque es un proceso inconcluso que tenemos que determinar, porque lo que falta en el caso del INE es entrevistar a 30 hombres y 30 mujeres, paso uno pendiente. Paso dos, que nos hagan el turno de las cuatro quintetas. Paso tres, que la Junta de Coordinación haga su juicio de valor y paso cuatro, que resuelva el Pleno”.

El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, celebró, por otra parte, que el senador Ricardo Monreal haya pospuesto, discutir para un mejor momento su iniciativa de fusionar tres organismos autónomos, es mas dijo que seguramente ni la hizo el zacatecano.