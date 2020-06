Por asunto humanitario el gobierno federal apoyó la solicitud de Mario Villanueva de seguir su proceso penal desde su domicilio, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar que esto se dio ante el riesgo de contagio de COVID-19.

Durante la mañanera indicó que el ex gobernador de Quintana Roo, seguirá buscando ser exonerado como tiene derecho cualquier persona.

“Todo lo que soliciten en este caso fue por la situación de la pandemia por su estado de salud y él sigue con su proceso legal buscando ser exonerado como tiene derecho cualquier persona se sigue el juicio esto es una situación especial vamos a decir humanitaria que lo queremos hacer con muchos adultos mayores sobre todo”.

Por otra parte, negó que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, perjudiquen o manchen a su administración y es que reiteró que en su gestión no se tolera la impunidad o corrupción.

“Pues no afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción no soy tapadera lo he dicho desde el principio sea quien sea, si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado la gente nos apoyó para que desterrar amos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente porque eso es lo que más daña”.

Inteligencia Financiera investiga al primo y secretario particular del gobernador de Morelos, Édgar Riou Pérez, por transacciones irregulares a favor de familiares.