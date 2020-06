Respaldan diputadas federales a extitular del Instituto de Mujeres Oaxaca

México.- El Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados, integrado por legisladoras de todos los partidos, expresó su respaldo a Jaquelina Escamilla, quien fuera directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Oaxaca, y quien fue destituida injustificadamente por el edil Oswaldo García, el pasado 27 de mayo.

A través de una teleconferencia de prensa, la propia exfuncionaria expuso su caso a las diputadas federales, a quienes explicó que la destitución se debió a que, por razones técnicas no pudo transmitir en redes sociales un video de la organización conservadora y antiabortista Provida, como se lo había ordenado el alcalde, y que sin embargo había ofrecido una conferencia sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

“Cuando terminó esta conferencia, inmediatamente, me marca la esposa del presidente para pedirme una explicación por este tipo de conferencias cuando ella y su marido eran de Provida y que en estos momentos era demasiado morboso promocionar la muerte. Y el Presidente también me llama, me acusa, me dice que en ese momento me exigía mi renuncia y que si no quería renunciar en ese momento con el poder que la ley le confería me destituía del cargo” .

Por esa razón las diputadas le externaron su solidaridad y su apoyo total para evitar que se cometa un atropello como este que viola le Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y contra la violencia política de género, entre otras legislaciones.

La petista, Martha Dekker, sostuvo que el caso de Jaquelina Escamilla evidencia la violencia política de que son víctimas las mujeres que ocupan algún cargo público, de representación popular o de responsabilidad gubernamental.

“Y el caso tuyo es muy importante porque visibiliza la situación que vivimos las mujeres como funcionarias públicas y que nos han impedido desarrollar nuestra actividades de manera libre. Hay una clara violación a tus derechos políticos y por supuesto ahora también una violación a tus derechos laborales por tu despido injustificado”.

Y quien también dejó clara su postura, fue la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, quien demandó a la Fiscalía y a las autoridades electorales de Oaxaca actuar contra el edil Oswaldo García quien al parecer desconoce que el Congreso oaxaqueño aprobó una ley a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Se puede estar a favor o en contra, pero las leyes se cumplen, y eso lo tiene que saber claramente el presidente municipal. Yo le que pediría expresamente es que se actué inmediatamente por parte del Instituto Electoral de Oaxaca y además, decir que el presidente municipal puede ser sujeto a una sanción, porque no podemos tolerar este tipo de conductas”.

En el mismo sentido de respaldo a Jaquelina Escamilla se pronunciaron las legisladoras , Verónica Juárez, Martha Tagle, Guadalupe Almaguer , Aleida Alavez y Wendy Briceño.