Carlos Vela aceptó su error y señaló que sabía que no iría al Tricolor

México DF

Carlos Vela se reconoce como una persona a la que le gusta asumir las consecuencias de sus actos. Este miércoles en conferencia de prensa, el delantero mexicano de la Real Sociedad aceptó que fue un error ausentarse del entrenamiento del conjunto Txuri-urdin el pasado 7 de marzo luego de haber asistido a un concierto en Madrid la noche anterior.

Más información Carlos Vela habría dejado entrenamiento con Real Sociedad por un concierto

"Todo mundo comete errores, alguno ha faltado al trabajo. La cagué, pero no maté a nadie. No actué como tenía que haber actuado. Asumí lo que el club y mis compañeros decidieron que pasara", indicó al respecto el Bombardero, que en el transcurso de la temporada en curso ha marcado cuatro anotaciones luego de 30 jornadas transcurridas en la liga española.

Por otra parte, el campeón mundial Sub 17 en 2005 señaló que su ausencia de la Selección Mexicana para los partidos eliminatorios contra Canadá fue decisión de su entrenador en la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, mas aclaro que no fue un castigo.

"Antes de que sucediera esto (el concierto) la Real me comentó que habló con la Federación para evitarme viajes largos y centrarme en estos ocho partidos (las últimas jornadas del campeonato español), no fue un castigo. La Real decidió que me quedara, que no viajara. Yo iba encantado a la Selección".

Finalmente, el jugador surgido de la cantera del Guadalajara admitió que jugar en México es algo pendiente en su carrera y no lo descartó.

"Nunca he jugado en Primera División en México, siempre queda la espinita. No le cierro la puerta a nada".