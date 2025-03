Dan a conocer primer avance de 'Los vengadores 2'

Estados Unidos.- Este jueves se dio a conocer el primer avance de un minuto de duración de la segunda parte de la saga "Los vengadores", que se estrenará en el verano de 2015

En el material se aprecia cómo el casco de "Iron man" se va transformando en el que bien pudiera ser el de "Ultrón", el villano de la secuela

En él aparecen reflejados los rostros de los superhéroes de Marvel que volverán a reunirse para dar batalla al malvado de la trama, al cual dará voz y movimientos James Spader

En "Los vengadores 2" estarán "Iron man", "Thor", "El capitán América", "Hulk", "Nick Fury", "La viuda negra", "Ojo de halcón" y nuevos fichajes como "Mercurio" y la "Bruja Escarlata"

De nuevo con guión y dirección de Joss Whedon, "The Avengers: Age of Ultron" llegará a los cines en mayo de 2015, semanas antes de "Batman vs. Superman"

En tanto, el próximo 31 de octubre se estrenará "Thor: El mundo oscuro"; "Capitán América: Soldado de invierno", en abril de 2014, y "Guardianes de la Galaxia", en agosto de 2014