Será Salma Hayek presentadora en entrega del Oscar

EU.- Los actores Salma Hayek, Melissa McCarthy, Liam Neeson y John Travolta serán presentadores de un premio en el Oscar, anunciaron hoy aquí organizadores

Craig Zadan y Neil Meron productores de la ceremonia que se efectuará el próximo 24 de febrero confirmaron la participacion de Hayek

La actriz mexicana fue nominada al Oscar como Mejor Actriz por su actuación en “Frida”, y está por estrenar su actuación estelar en la comedia fílmica “Grown Ups 2”

Por su pare, McCarthy fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en “Bridesmaids” y protagoniza la recién estrenada “Identity Thief” y está por estrenar “The Heat”

Liam Neeson fue nominado en la categoría de Mejor Actor por “Schindler’s list” y ha protagonizado cintas como “Taken”, “Batman begins”, “Love actually”, “Gangs of New York” y “Star Wars Episode I: The Phantom Menace.”En tanto, Travolta ha sido nominado en dos ocasiones como Mejor Actor, gracias a su participación en “Saturday night fever” y “Pulp Fiction”

Ha protagonizado numerosas películas como “The taking of pelham 1 2 3”, “Hairspray”, “Be cool”, “Swordfish”, “Face/Off” y “Grease.”Previamente se anunciaron como presentadores a Ben Affleck, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Sandra Bullock, Nicole Kidman y Reese Witherspoon

Asimismo, Mark Wahlberg, el elenco de "The Avengers" Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Jeremy Renner y Mark Ruffalo

También regresarán los ganadores del Oscar en categorías de actuación del año pasado, Jean Dujardin, Christopher Plummer, Octavia Spencer y Meryl Streep, entre otros