Serán Ben Affleck y Jennifer Lawrence presentadores de un Oscar

Affleck, quien está postulado en Mejor Cinta de 2012 por producir "Argo", ganó el Oscar en 1997 por coescribir la nominada a Mejor Película "Good will hunting"

Lawrence, quien recibió su primer nominación a Mejor Actriz en 2010 por "Winter’s bone", es también una de las favoritas en la misma categoría por "Silver lining playbook"

Chastain, quien fue postulada a Mejor Actriz en la también nominada a Mejor Cinta "Zero dark thirty" el año pasado, figura en la categoría de Actriz de Reparto por "The help"

Affleck, Chastain y Lawrence se unirán a otros presentadores anunciados previamente como Halle Berry, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Mark Wahlberg. Asimismo, el elenco de "The Avengers", Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Jeremy Renner y Mark Ruffalo

Los ganadores del Oscar en 2011 también serán presentadores, como Jean Dujardin, Christopher Plummer, Octavia Spencer y Meryl Streep. De igual, forma en la ceremonia del 24 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood cantarán las nominadas a Canción Original, Adele, Dame Shirley Bassey, Norah Jones y Barbra Streisand