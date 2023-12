Montan 'Bajo cero' basada en caso del asesino Frederick Walter

México.- El caso del británico Frederick Walter Stephen West (1941-1995), pedófilo y homicida serial que entre 1967 y 1987 abusó sexualmente, torturó y asesinó a por lo menos 12 mujeres, incluida su propia hija, Heather, será llevado a escena 'Bajo cero', por Alejandro Camacho, Laura Flores y Helena Rojo

Es una obra escrita por la dramaturga Bryony Lavery basada en la historia real del asesino. Bajo su título original, 'Frozen', se ha montado con éxito en Inglaterra, Estados Unidos y España. En México se presentará a partir del 19 de marzo en el teatro Libanés

Bajo dirección de Aarón Hernández Farfán y la producción de Daniel Gómez Casanova, será de gran impacto para el público, ya que parte de tres corazones congelados por sus respectivas experiencias: Una madre (Laura Flores) que ha perdido a su hija de 10 años y no pierde la esperanza de recuperarla

Un criminal (Alejandro Camacho) que a base de golpes y violencia en su pasado ha dejado de sentir y una psicóloga (Helena Rojo) que para romper con su soledad ha decidido reencontrar la ilusión a través de sus investigaciones

'El productor Daniel ha tenido la capacidad y virtud de darse cuenta de un problema social que tenemos y desenmascararlo a través de una obra de teatro. Me parece muy importante hacerlo dado que tenemos una sociedad enferma, no obstante, el problema es reversible,por ello, la gente debe venir a ver 'Bajo cero'

'Será reversible en el momento que nos demos cuenta sobre los condicionamientos que existen para que una mente se vuelva de esa manera. Un sociópata tiene una génesis que se da con el medio ambiente, es un asunto de educación', indicó Camacho

Recordó que cuando leyó la historia no pudo dormir, pues le conmovieron las situaciones y fue por ello que aceptó el proyecto que ensayan desde hace siete semanas

'Me causó un dolor muy profundo, pero también una luz porque si corregimos el problema desde su origen, desde la familia, no tenemos por qué vivir tantos acontecimientos producto de una sociedad enferma, desvalorizada y con falta de oportunidades'

Al respecto, Laura Flores comentó que 'Bajo cero' es una forma de darle rostro a la maldad que vive en la sociedad, de hacer una denuncia mediante el teatro

'Queremos dar un mensaje de que lo que hace æDamián CordeoÆ es reversible; es decir, se puede evitar que existan los asesinos seriales, pues en el seno familiar se encuentra la solución para darle una mejor vida a los seres humanos a fin de que crezcan de manera ordenada sin distorsión en su mente porque abusaron sexualmente de ellos o los golpearon de pequeños

'La lista de motivos es interminable y todos pueden torcer la vida de un individuo, por eso, hay que prevenirlos desde el principio', explicó

Además de este concepto que se trabaja en 'Bajo cero', Flores indicó que su personaje 'Nadia' apostará por el perdón y el público decidirá si este fue real o no

'No sé si perdonaría algo así, no lo creo, pero debido a que asisto a terapias de psicoanálisis, sé que si no perdonas, no avanzas porque el dolor y el rencor te consume. De esta manera no se puede vivir porque te puedes enfermar, tienes que cambiar de chip en tu alma y tu corazón. Es algo que æNadiaÆ aprende a partir de su hija æIngridÆ que le sobrevive

'Estoy feliz y muy entusiasmada de hacer la obra, pero al mismo tiempo, estoy sumamente cansada. Sobre todo porque actuar en teatro después de varios años de participar tanto en televisión es un reto. No es lo mismo montar escenas que hacer Los monólogos de la vagina. en atril, por ejemplo', indicó Flores

Helena Rojo comentó a la prensa que su personaje, 'Amanda' hará una investigación de los asesinos seriales y entenderá lo que le sucede a 'Damián Cordero'

'Le da un poco de pena y lástima porque no tiene remedio. Reconoce que es un hombre cautivador porque sabe cómo seducir a las niñas para que lo acompañen y hagan lo que él quiere

Daniel Gómez Casanova también ha producido con éxito las obras 'Pájaro negro', 'Buenas noches, mamá' y 'La retirada'. Informó que después de cumplir una temporada de un mes, sin salir de la cartelera en el Distrito Federal, harán gira por varias plazas del país

De acuerdo con el director, 'Damián Cordero' fue abusado por su padre y su madre, tiene problemas de ubicación en tiempo y espacio. Lo mismo que le ocurre a la sociedad del país

'Somos el producto de una serie de violaciones, a veces perdemos la memoria. A través de los personajes de Helena y Laura quiero decirle al público, desde mi papel de director, que sí hay una salida, que se puede hacer una toma de conciencia que genere un cambio', puntualizó Aarón Hernández

Con información de Notimex