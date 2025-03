Confirman Johansson y Reynolds fin de su matrimonio de dos años

EU.- Los actores Scarlett Johansson y Ryan Reynolds, que han sido considerados la pareja más sexy de Hollywood, confirmaron su separación, tras un matrimonio de dos años

La pareja que había contraído nupcias en septiembre del 2008 en una sonada boda en Vancouver, Canadá, tras una relación de un ano, en lo que fue su primer matrimonio para cada uno, confirmaron vivir separados desde hace seis meses. ``Tras una prolongada y reflexionada consideración de ambas partes hemos decidido dar fin a nuestro matrimonio. Nuestra relación la iniciamos con amor y la dejamos con amor y bondad. Pedimos respeto a nuestra privacidad'', señalaron en un comunicado. Johansson, de 26 anos, quien actuó en ``Vicky Christina Barcelona'', estrenara la película ``We bought a zoo'', al lado de Matt Damon; ademas ``Iron man 2'' y como la ``Viuda Negra'' en ``The avengers''. Reynolds, de 34 anos, apareció en ``The proposal'' y ``Buried'', además estrenará el filme como superheroe ``Green lantern'' y en 2011 ``The change up'' al lado de Olivia Wilde. Esta es la cuarta separacion de celebridades que se da a conocer en los últimos días, luego de que Elizabeth Hurley lo hizo de su esposo Arun Nayar y Michael C. Hall estrella de ``Dexter'' de su pareja Jennifer Carpenter. Además, Zac Efron y Vanessa Hudgens confirmaron su separación sentimental el pasado lunes. Con información de Notimex