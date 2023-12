Finaliza Laura Sánchez en décimo lugar en trampolín de 3 metros

Roma.- La china Guo Jingjing ganó este martes su quinto título mundial consecutivo en la prueba de trampolín 3 metros del Mundial de natación de Roma, delante de la canadiense Emilie Heymans y de la italiana Tania Cagnotto

La mexicana Laura Sánchez terminó en la décima posición con un total de 300,60 puntos. La campeona china sumó 388,2 unidades

-- Clasificación final: 1. Guo Jingjing (CHN) 388,20 pts 2. Emilie Heymans (CAN) 346,45 3. Tania Cagnotto (ITA) 341,25 4. He Zi (CHN) 336,65 5. Ariel Rittenhouse (USA) 335,10 6. Sharleen Stratton (AUS) 327,75 7. Anastasia Pozdniakova (RUS) 320,65 8. Christina Loukas (USA) 320,20 9. Briony Cole (AUS) 311,50 10. Laura Sánchez (MEX) 300,60 11. Jennifer Abel (CAN) 265,55 12. Katja Dieckow (GER) 252,30