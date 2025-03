Natalie Portman se une a reparto de "Thor"

Los Ángeles.- Natalie Portman se lanza nuevamente a hacer cine de acción con un papel en la adaptación cinematográfica del libro de historietas "Thor"

La estrella de "La guerra de las galaxias", de 28 años, fue seleccionada para el papel de Jane Foster, enfermera y primer amor del personaje principal en la tira de Marvel Comics

Según Marvel Studios, el personaje será actualizado para la cinta, en la que el guerrero Norse, encarnado por Chris Hemsworth, baja a la Tierra para vivir con los humanos

Bajo la dirección de Kenneth Branagh, el rodaje comenzaría a principios del próximo año. El estreno del filme está previsto para el 20 de mayo del 2011

"Thor" es parte de un ambicioso programa de Marvel Studios que incluye "Iron Man 2", "The First Avenger: Captain America" y "The Avengers".