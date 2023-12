Imposible tener el dictamen del desafuero de AMLO esta año: Duarte Olivares

México, D.F.- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Horacio Duarte Olivares, señaló que es jurídicamente imposible tener listo el dictamen de desafuero del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, antes de que termine el actual periodo de sesiones.

En entrevista, el legislador dijo que existe la intención política de algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de hacer esto, pero aclaró que de acuerdo con los tiempos procesales el dictamen se tendrá que ir hasta 2005.

López Obrador enfrenta un juicio de procedencia (desafuero) a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual lo acusa de incumplimiento de una orden judicial sobre el predio 'El Encino', ubicado en Santa Fe.

Duarte Olivares comentó que el próximo martes se reunirán los integrantes de esta instancia legislativa a fin de analizar la petición de los peritos y con ello ampliar el plazo que se les dio para el desahogo de su informe y permitir el acceso al predio.

Al respecto, recordó que el próximo miércoles concluye el plazo dado a los peritos para hacer su informe, pero como no han iniciado su trabajo la fecha se tendrá que modificar.

Indicó que lo primero que los integrantes de la Sección Instructora van a definir es el mecanismo para permitir el acceso de los peritos, toda vez que se trata de un predio privado y no se puede entrar 'nada más así por que si'.

También se establecerá un nuevo plazo para que los peritos de las partes en conflicto puedan rendir su informe en los términos solicitados.

Añadió que el martes la Instructora determinará la ampliación del periodo de pruebas sobre el juicio de desafuero del mandatario local, aunque hay la intención del PAN para acelerar los tiempos luego del desafuero de René Bejarano Martínez.

El legislador perredista dijo que se tendrá que hacer valer los argumentos y los tiempos jurídicos para evitar que se de un 'golpe de mano' y que el PAN quiera llevar al pleno el caso de López Obrador antes del 15 de diciembre próximo.

En términos jurídicos, insistió, no hay tiempo para ello, pero 'no podemos descartar nada, porque recordemos que como está configurada la Sección Instructora una mayoría política podría acordar esto y agilizar los tiempos que ya no les dan'.

Por otra parte, Duarte Olivares consideró que el dictamen sobre el desafuero del senador priísta Ricardo Aldana Prieto debe ser devuelto de la Comisión Jurisdiccional al pleno, porque este tema tan importante no puede quedarse 'durmiendo el sueño de los justos'.

Apuntó que si hay congruencia de los grupos parlamentarios y realmente el PAN defiende el Estado de derecho, se podría tener una mayoría de partidos para que el pleno exija a la Jurisdiccional regresar el dictamen a la Instructora y que se instale el Jurado de Procedencia.