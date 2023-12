FIL Guadalajara: La guía del experto viajero como lector

Si te gusta la lectura te gusta la aventura, lo que significa que el no poder sacar la nariz de los libros no significa que no te guste salir, por lo que si lo haces podrías llevarte a un polizón en la maleta, mismo que podría ser leído, abandonado o hasta perdido pero siempre acompañando y amenizando el momento, añadiendo una historia de vida a sus marcas de guerra en la maleta transportada.

Sebastián Ansaldi, director de marketing y comunicación de Grupo Planeta nos cuenta lo que debe de traer a un viajero lector.

"Yo creo que hay libros y viajes que dependen de qué tipo de viaje harás, a dónde con quién, el destino, etc."

Viajero lector en la FIL Guadalajara



Grupo Planeta pone libros a la disposición de aquellos lectores viajeros que buscan un compañero de todos los géneros habidos y por haber, con contenidos variados.

Recomendaciones en el maridaje de libros y viajes

Javier Sierra, El libro del Prado: una novela sobre el museo del Prado en Madrid, thriller. La geografía de las novelas de María Dueñas: tiene una serie de recomendaciones para visitar, con un toque de historia. John Connolly, Antigua Sangres: autor irlandes que sorprenderá con su novela, te lleva por distintos lugares, thriller.

