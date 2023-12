Ricardo Ravelo acusa a Enrique Alfaro por censurar su libro en todo Jalisco

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Ricardo Ravelo, autor de el libro que se presentaría en la Feria Internacional del Libro "El amo de Jalisco: un gobierno con estructura criminal" declaró que su presentación que sería el 2 de diciembre fue cancelada, le pidieron a la editorial Inefable cancelar los editoriales, retiraron los ejemplares que les habían enviado y su decisión fue no venderlo, además de que todas las librerías de Jalisco se negaron a comercializarlo.

“Sin duda es un golpe del Gobierno, es una censura del gobernador Alfaro de un libro que pone en evidencia la corruptela de cinco años de Gobierno, los negocios al amparo del poder, los presuntos vínculos con el narcotráfico de buena parte de su Gabinete, negocios con la justicia y de la impunidad que envuelve el asunto de las desapariciones forzadas… Es lamentable, no tengo registro precedente que en una FIL se haya dado un evento de censura y menos una librería cuyo objetivo es vender libros, no se sabe si fueron amenazados o una petición de Alfaro para que el libro no circule en el estado”.

Ravelo dijo que su libro tiene evidencias de documentos relacionados con negocios inmobiliarios, impunidad de personajes ligados al Cartel de Jalisco que han hecho negocios con Enrique Alfaro, la labor de su ex cuñado Rafael Martínez para presionar a jueces, magistrados y titulares de tribunales para que emitan fallos a favor de amigos y en contra de enemigos con el objetivo de hacer negocio y como el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado por no pagar sus deudas.

Por lo pronto el libro está a la venta en Amazon de manera digital, la presentación se hará el día que estaba programada, pero de manera virtual, circulará en el resto del país y cerca de jalisco porque esta prohibido, “ni si quiera en la FIL lo están vendiendo”, concluyó.