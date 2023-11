En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante del Grupo Plural de Senadores, Germán Martínez, señaló sobre la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que María Estela Ríos es la actual consejera jurídica de la Presidencia, tiene rango de secretaria de Estado, forma parte del Gabinete, es parte de los juicios, “no se puede ser juez y parte”, no cumplen con el reglamento; Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama si pasan pero es evidente su cercanía con el primer mandatario.

“El nombramiento viene del presidente, no me extraña que tengan alguna similitud, lo que me extraña es que violen abiertamente y el artículo 97 de la Constitución… ellas van a defender la Constitución”.

Martínez dijo que un escenario es que rechacen la terna, manden otra y ahí si pueda elegir López Obrador, podría pasar lo que sucedió con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “jurídicamente no es una terna sino un dueto” no se puede incluir a alguien que no cumple los requisitos.

El presidente está incluyendo a su abogada, a alguien que lo hace perder amparos, no sólo es culpa del juez, “yo le contestaria abusado presidente el artículo 95 de la ley en el último párrafo dice que hay que tener abogados competentes para los cambios de ministros”, concluyó.