Cese al fuego entre Israel y Hamás esta lejos de la paz: Internacionalista

En entrevista con Karla Santillán y Jaime Obrajero, la internacionalista, Iliana Rodríguez Santibáñez, señaló que el cese al fuego de cuatro días entre Israel y Hamás esta muy lejos de una señal de paz de forma inmediata, ambas partes se violentan y cometen infracciones al derecho internacional humanitario para los no combatientes, es un conflicto que a la larga tomará mucho tiempo definir responsabilidades, “el relativismo ético nos puede llevar a tomar postura inadecuadas”.

Santibáñez dijo que Israel no deja de bombardear la Franja de Gaza con tácticas y estrategias de guerra, las buenas intenciones de intercambiar rehenes se agradecen, pero no resuelve la situación de fondo, no se puede celebrar su liberación porque se encuentran en medio de una guerra psicológica, están respondiendo a los mandatos, es un tema legal para Hamás.

“Son 240 rehenes y liberan 50 en 4 días, vimos liberar 24 personas sin saber nombres, sigue habiendo una angustia latente… la línea delgada de lo que es una guerra y sus consecuencias… Si es un momento de celebración, pero se mantiene la guerra, sólo es un cese al fuego”.

Sobre la postura de la ONU puntualizó que se encuentra en parálisis, no fue una postura tomada por la Organización de las Naciones, quien logro la entrega de los rehenes fue Qatar con contribuciones de Egipto y la voluntad de Hamás e Israel, por más recomendaciones que emite no han sido acatadas, se ve atrasada para resolver las problemáticas de la actualidad.