Posverdad, espionaje y deepfake, amenazas en el proceso electoral 2024

En entrevista con Primitivo Olvera, el analista político, Miguel Ángel Romero, dio a conocer que hay fatiga de la propia ciudadanía e incluso de la propia militancia por las elecciones de México en 2024 y el electorado se tendrá que enfrentar a la posverdad con propaganda que busca distorsionar, el espionaje y el “deepfake” de la inteligencia artificial que creará una realidad falsa.

Romero dijo que el proceso electoral apenas empieza y aún faltan 52 millones de spots, ya están agotando el proceso. Además, será particular porque habrá elementos que no se habían presentado, el Gobierno distorsiona un hecho con una maquinaria de propaganda y será particular las conversaciones falsas con el componente de la inteligencia artificial que no se logrará distinguir si es verdad.

“Creo que naturalmente estamos rebasados, hay esfuerzos en todas las ciudades por hacerle frente a la inteligencia artificial y los contenidos falsos y podría decirte que nadie está particularmente listo… en el contexto mexicano es peor, lo que trae la ley en delitos electorales habla de esta coordinación de falsas noticias, es complicado identificar a las personas que crean este contenido, no está regulado y a va a ser difícil castigarlo… entra en el cinismo del político mexicano… los audios filtrados… posiblemente sea verdadero lo que estamos escuchando”.

Sobre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México señaló que pareciera que la clase media va a definir; en términos del Frente Amplio por México la ruptura con Adrián Rubalcava “ya se venía cocinando” ya habían identificado que iba a trabajar con Morena y a muchos no les sorprende. Santiago Taboada se posiciona y su único reto es salir librado del señalamiento del Cartel Inmobiliario que jurídicamente pudiera no comprobarse.