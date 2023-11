Cicatrices: Tratamientos que nos ayudan a mejorar su apariencia

En entrevista con "Martha Debayle en W", Polo de Velasco, dermatólogo por la UNAM. Asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y está dedicado a la práctica privada en Dermatología De Velasco. Web: dermatologiadevelasco.com //

● De acuerdo con Offarm, más del 30% de la población tiene una cicatriz en alguna parte de su cuerpo. En muchos casos son imperceptibles, pero en otros pueden ser bastante visibles debido a su apariencia.

● Según un artículo de Medigraphic, las cicatrices queloides afectan hasta el 16% de la población hispana y pueden causar un deterioro en la calidad de vida.

● Según datos de la Federación Mexicana para la Dermatología (FMD), el acné es una de las enfermedades dermatológicas que afecta a más del 80% de la población (sobre todo durante la pubertad) y se estima que hasta 5% de la población presentará lesiones de acné, incluso en edades más avanzadas.

● De acuerdo con la BBC, a nivel mundial, sufren de acné cerca del 90% de los adolescentes y el 12% de los adultos, principalmente mujeres.

● Según la Mayo Clinic, la piel con hoyos (cicatrices del acné) y las cicatrices gruesas (queloides) pueden perdurar mucho tiempo después de que se haya curado el acné, y las personas con una piel más oscura tienen más probabilidad de experimentar esto.

● Cada año, se calcula que al menos en países con registros sanitarios confiables, 100 millones de pacientes adquieren una herida que causará una cicatriz. De estas al menos 11 millones desarrollarán cicatrices queloides.

● Las personas con cicatrices cutáneas anormales pueden enfrentar consecuencias físicas, estéticas, psicológicas y sociales que pueden estar asociadas con costos emocionales y financieros sustanciales.

● Las cicatrices a menudo se consideran triviales, pero pueden desfigurar y ser estéticamente desagradables y causar picazón intensa, sensibilidad, dolor, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión e interrupción de las actividades diarias.

● Otras secuelas psicosociales incluyen el desarrollo de reacciones de estrés postraumático, pérdida de autoestima y estigmatización, que conducen a una disminución de la calidad de vida. La deformidad física como resultado de contracturas de cicatrices cutáneas puede ser incapacitante.

● Todos los seres humanos experimentaremos el proceso de cicatrización en nuestra piel, independiente del origen.

Proceso de regeneración

Las causas que pueden provocar una herida y el mecanismo de la misma influyen notoriamente en el comportamiento de la cicatriz, del mismo modo influyen también la edad del paciente, la región afectada y el color de la piel.

Este proceso de regeneración involucra 3 fases importantes:

Granulación: es la reparación inmediata para cerrar el defecto de continuidad, se generan una gran cantidad de citrinas para promover la proliferación de fibroblastos, formación de nuevos vasos sanguíneos y matriz extracelular, dura aproximadamente 15 días.

Epitelización: como su nombre lo dice, es la restauración del epitelio, en este caso la epidermis (la capa externa y celular de la piel), termina alrededor de los 30-60 días después de originada la herida.

Maduración: sucede a partir del segundo mes y puede extenderse hasta 2 años, esta etapa se caracteriza por un proceso de remodelación de la dermis para la formación de fibras de colágeno y fibras elásticas con lo que incrementa notoriamente la fuerza de tensión de la piel.

Tipos de cicatrices

● Las cicatrices las podemos dividir en 3 grandes grupos: eutróficas o no patológicas, y los dos grandes grupos de las patológicas: hipertróficas (elevadas), atróficas (deprimidas).

● En general las cicatrices no patológicas tienen como características que mantienen el nivel de la piel sana, no generan síntomas, pero pueden presentar un cambio de coloración y es común que no se regeneren los folículos pilotos por lo que no desarrollan vello o pelo sobre la cicatriz.

● Las cicatrices atróficas o deprimidas, las relacionamos más frecuentemente con acné inflamatorio, ya que en la fase de maduración persisten elevadas las enzimas que degradan las fibras de colágeno causando una reducción en el espesor de la dermis de manera focalizada.

● Otro ejemplo común de cicatrices atróficas son las estrías, producto de una falta de adaptación de la piel a un cambio rápido de talla de los tejidos que están debajo (músculo o grasa).

● La contraparte de las cicatrices deprimidas son las cicatrices hipertróficas y queloides: estas se forman como resultado de una falta de regulación en la fase de maduración de la cicatrización, produciendo un exceso de fibras de colágeno y vasos sanguíneos lo que provoca que la cicatriz se eleve sobre el nivel de la piel sana incluso rebasando los bordes originales de la herida.

● Es muy común que estas cicatrices puedan causar síntomas como dolor o comezón, es característico que además se tornen rojas o violáceas y no tienden a mejorar de manera espontánea con el tiempo. En casos graves incluso pueden llegar a provocar retracción y limitación del movimiento.

● Este tipo de cicatrices son más comunes en pacientes jóvenes, en fototipos oscuros y en áreas como pecho y hombros.

Tratamientos

● El tratamiento de la cicatriz depende totalmente del tipo de cicatriz, generalmente las cicatrices no patológicas no requieren mayor tratamiento, puede ser que por la topografía pueda considerarse la intervención si genera franco malestar estético.

● Para la corrección de las las cicatrices atróficas, requerimos detonar los mecanismos de reparación dérmica para que se intensifique la producción de fibras de colágeno y por consecuencia la cicatriz se “rellene”.

● Para esto se pueden realizar distintos procedimientos, desde los menos invasivos como la carboxiterapia, pasando por las micropunciones y peelings químicos hasta el láser de CO2 que es el estándar de oro para esta indicación ya que es el que genera mayor contracción tisular y neocolagenesis. La elección del tratamiento y número de sesiones lo indicará el médico especialista.

● En el caso de las cicatrices hipertróficas y queloides lo que buscamos es “aplanarlas” y también reducir la coloración violácea.

● Para esto la presoterapia con bandas de silicona como 1era intervención suelen ser de ayuda, complementando su manejo con infiltraciones de medicamentos como corticoides, 5-fluoracilo y bleomicina, los cuales tienen como propósito reducir abruptamente la síntesis de fibras de colágena y la actividad fibroblástica.

● La reducción en el enrojecimiento se logra a través de sesiones con láseres vasculares como Nd:YAG y de colorante pulsado, los cuales disminuyen la cantidad y calibre de los vasos sanguíneos dentro de la cicatriz con lo cual se logra asemejar más al color de la piel sana perilesional.

● Otro tratamiento empleado con frecuencia es la crioterapia y es común cambiarla con los antes mencionados. Existen alternativas menos comunes como la radioterapia, que siempre debiera de considerarse en caso de desear una remoción quirúrgica de la cicatriz.

Recomendaciones generales para una buena cicatrización

Primera regla: no automedicarse.

● Las cicatrices evolucionan mejor si la herida se mantiene en un ambiente apropiado de humedad, ni excesiva ni limitada, también es indispensable mantenerla limpia para evitar que una infección agrave la inflamación, prolongue el proceso de granulación y con ello afectar el resultado cosmético.

- Sigue las recomendaciones de tu cirujano posterior al procedimiento.

- Procura no exponer la cicatriz al sol en los primeros meses después de su formación.

- Evita fumar el mayor tiempo posible.

- Asegúrate de consumir suficiente proteína y vitamina C.

- Si una cicatriz da síntomas o te causa inconformidad cosmética, consulta a tu dermatólogo.