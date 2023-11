¿Cómo ser un mejor líder?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dr. Marshall Goldsmith, coach en liderazgo empresarial de renombre mundial; educador y pionero en el coaching empresarial, es considerado el coach ejecutivo número uno del mundo; ha trabajado con más de 200 CEOs ofreciendo consejos enfocados en generar un cambio de comportamiento positivo en sus organizaciones; es autor y editor de 51 libros, entre los que se incluyen What Got You Here Won’t Get You There y Triggers, ambos reconocidos por Amazon como dos de los 100 mejores libros de liderazgo y éxito jamás escritos; su último título, The Earned Life, forma parte de los Amazon Editor’s Choice para Libro del Año de 2022 (WEB: www.marshallgoldsmith.com // IG y TW: @coachgoldsmith // FB, YouTube y LinkedIn: Marshall Goldsmith) nos acompaña para enseñarnos a mejorar nuestro estilo de liderazgo

● Marshall Goldsmith se presentó hoy en la mañana en World Business Forum 2023 (WOBI).

● Su ponencia fue: AYUDANDO A LÍDERES EXITOSOS A ALCANZAR EL SIGUIENTE NIVEL

Getty images

Temas que se desarrollaron:

Prácticas para convertirnos en las personas y organizaciones que aspiramos a ser.

Equipos de alto rendimiento: por qué la felicidad y el compromiso reman en la misma dirección que los resultados.

El poder de la autodisciplina: superar los malos hábitos que llegan con el éxito.

Credibilidad y empatía en el liderazgo: por qué son importantes y cómo desarrollarlas.

● Marshall Goldsmith ha sido reconocido como uno de los diez mejores Business Thinker del mundo y el coach ejecutivo mejor calificado en la ceremonia Thinkers50 en Londres desde 2011.

● Su libro Triggers, publicado en 2015, es el bestseller #1 del Wall Street Journal y New York Times.

● Su libro What Got You Here Won't Get You There publicado en 2007 también es bestseller del New York Times y el libro de negocios #1 del Wall Street Journal. Este libro ganó el premio Harold Longman como mejor libro de negocios del año.

● Su último libro THE EARNED LIFE Lose Regret, Choose Fulfillment, fue publicado en 2022, ytambién es bestseller del New York Times y USA Today.

Getty images

MISIÓN

● Ayudar a personas exitosas a lograr cambios de comportamiento positivos y duraderos; para ellos mismos, su gente y sus equipos.

● Tiene más de 40 años de experiencia ayudando a los principales directores y ejecutivos a superar creencias y comportamientos limitantes para lograr un mayor éxito.

● Ayuda a las personas a comprender cómo nuestras creencias y los entornos en los que trabajamos pueden desencadenar comportamientos negativos. A través de consejos sencillos y prácticos, ayuda a que las personas logren y mantengan un cambio de comportamiento positivo.

PROCESO DE 3 PASOS DE MARSHALL GOLDSMITH PARA SER UN MEJOR LÍDER

1. Acostúmbrate a pedir opiniones

● Goldsmith argumenta que los líderes no se preguntan con frecuencia: ¿Cómo puedo ser mejor? Los líderes deben adquirir el hábito de preguntar cómo pueden ser mejores gestores, jugadores de equipo y vendedores. Muchas veces, sus empleados y compañeros, estos le revelarán cosas que ni siquiera están en su radar. Nunca dejes de aprender de tus empleados y compañeros.

2. Escucha las aportaciones, no las discuta

● Una vez que pidas una opinión, Goldsmith dice que luches contra todo impulso de dar tu opinión y que, en cambio, escuches atentamente. Sea cual sea el feedback que recibas, toma nota, da las gracias, no juzgues y no hagas demasiadas promesas. En su lugar, Goldsmith sugiere que digas: «Voy a involucrarte a ti y a los demás implicados, y voy a hacer un seguimiento».

● Algo importante que los líderes deben tener en cuenta es que el liderazgo no es un concurso de popularidad y, por lo tanto, no debes sentirte obligado a satisfacer a todos.

3. Haz un seguimiento

● Aquí es donde actúas sobre lo que prometiste. La clave para hacer el cambio, según Goldsmith, es que tienes que hacer un seguimiento y mantenerlo.

● No se mejora cuando se escucha un discurso. No se mejora porque se lea un libro, hay que trabajar en ello, hacer un seguimiento y mantenerse.