Plant-Based Diet: Una nueva opción para vivir más y cuidar el ambiente

En entrevista con "Martha Debayle en W, llana Ovadía, coach de salud certificada por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York (IIN), y creadora de BIORESET LIFE.

● Según una investigación de la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana (LCNH) de la Facultad de Medicina de la UNAM, alrededor del 10% de la población a nivel mundial tiene un patrón dietario a base de plantas.

● De acuerdo con la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, India es el país con la mayor cantidad de personas que se adhieren a este hábito de consumo.

● En México, en 2021 y se estimó que aproximadamente el 9 % de la población adulta lleva una dieta plant based.

● De acuerdo con Food Tech, cerca del 80% de los consumidores no están modificando su dieta y no buscan reducir su consumo de carne o productos lácteos. Mientras que el 98% que compra carne de origen vegetal también compra productos de origen animal.

● Según la Fundación Británica de Nutrición (BNF), en 2022 el 61% de los consumidores del Reino Unido dicen que es poco probable que sigan una dieta basada en plantas.

● Además, el 41% de los encuestados cree que una dieta basada en plantas significa seguir una dieta vegana. El 20% lo equiparó con seguir una dieta vegetariana y casi 1 de cada 10 afirma que no saben lo que es una dieta basada en plantas.

Alimentación Plant Based

● Las famosas "Zonas Azules" son regiones del mundo donde las personas tienen una esperanza de vida mayor que la media global y donde la longevidad se combina con una alta calidad de vida.

● Lo que caracteriza a estas regiones es que la alimentación de las personas de estas regiones está basada primordialmente en plantas, consumen infinidad de vegetales, granos, semillas y frutas, y su consumo de proteína de origen animal es mínimo o incluso nulo.

Getty Images

¿Qué grupo de alimentos incluye la plant based diet y qué beneficios aporta cada uno?

● Frutas y Verduras frescas y variadas: ¡son fundamentales! Es bien importante incluir todos los colores de ellas (lo que nosotros llamamos “Cómete el arcoíris”) y también distintas variedades. Incluirlas en todas las comidas que se realizan diariamente nos aportará una amplia gama de nutrientes y antioxidantes. También estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibras que promueven la salud. Además en México tenemos una enorme variedad de frutas y verduras, cada temporada nos ofrece cosas deliciosas para poder disfrutar de todos los colores y los sabores.

● Granos Enteros: Es siempre mejor comerlos enteros que refinados. Por ejemplo: el arroz integral, la quinoa, la avena y los panes integrales son ejemplos de opciones saludables ricas en fibra y nutrientes esenciales. Panes de germinados y masa madre son excelentes. Tratemos de evitar harinas blancas refinadas.

● Leguminosas: Frijoles, lentejas, garbanzos, habas, alubias, etc. Todos son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra y minerales. Es de los componentes básicos de la alimentación en las zonas con mayor longevidad.

● Grasas buenas: Nuestra alimentación debe siempre incluir grasas saludables y la mejor opción para obtenerlas es el aceite de oliva extra virgen (no ha pasado por tantos procesos) o incluso el aguacate o las nueces. Ricos en grasas saludables y antioxidantes, esto se asocia a una disminución de problemas cardiovasculares.

● Frutos Secos y Semillas: Nueces, almendras, pistaches, cacahuates, chía, linaza son excelentes fuentes de grasas saludables, proteínas y fibra. Es bien fácil agregarlos en ensaladas o frutas y como snacks.

● Hierbas y Especias: Dejemos de usar tanta sal (y si la usamos elijamos la más natural).Para sazonar las comidas hay miles de distintas hierbas y especias que nos ayudan: ajo, cúrcuma, jengibre,orégano, etc. No sólo estaremos añadiendo sabor, si no un valor nutricional.

● Té: El té, especialmente el verde, es una bebida popular en las Zonas Azules y se asocia con muchos beneficios para la salud. Siempre será mejor un té que un café soluble.

● Agua: La hidratación es super importante, ayuda a muchas funciones corporales y contribuye al bienestar en general. Beber de 5 a 6 vasos diarios de agua, entre otras cosas, reduce el riesgo de ataques cardiacos. ¡Acuérdate que somos 60% agua!

● Hay que considerar comer porciones moderadas, comer con conciencia, poner atención en lo que nos llevamos a la boca, disfrutar el momento, incluso compartir esos momentos con los demás, eso también ayudará a fomentar relaciones y nos dará bienestar emocional y evitará que comamos por soledad o compulsión.

● No podemos dejar de lado la importancia del movimiento… hacer ejercicio, el que sea, de manera constante, nos mantendrá sanos y ayudará a que tengamos una vida más larga.

Getty Images

Beneficios de la Plant Based Diet

- Disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso cáncer

- Retraso del envejecimiento prematuro

- Mayor expectativa de vida y con años “buenos”

- Eliminación de cansancio crónico

- Eliminación de problemas digestivos como estreñimiento e inflamación

- Mejora del planeta (conciencia ambiental)

- Disminución de la crueldad animal

Conciencia del Medio Ambiente

● Desde hace casi dos décadas existe una mayor preocupación sobre los impactos ambientales de los productos animales y por tanto de la forma en la que nos alimentamos.

● Producir el alimento que necesitan los animales, requiere energía (en forma eléctrica o de combustibles), agua, fertilizantes, herbicidas y demás recursos, que si bien también son necesarios para producir cárnicos, lácteos y huevos, no se pierden en el consumo y crecimiento animal, ya que la cantidad necesaria de alimento para hacer crecer a los animales no es proporcional al peso ganado o generado por los mismos, lo que requiere una enorme cantidad de suelo y agua.

● La principal fuente de contaminantes de los productos animales, está en la enorme producción de heces y flatulencias de los animales, pues generan gases de efecto invernadero (GEI), como el Metano y Óxido nitroso, que son 25 y 298 veces más potentes que el Dióxido de Carbono; además de la urea, compuestos orgánicos volátiles, material particulado y los antibióticos que permanecen en las heces y contaminan suelos y mantos acuíferos.

● También la sangre y cuerpos en descomposición son otra enorme fuente de contaminación.

Getty Images

Crueldad animal

● Este tema es polémico y puede ser discutible, cada quien tiene su postura y es respetable, sin embargo, no podemos negar que el consumo de productos de origen animal, específicamente carne de res, puerco, pollo y pescado (los más comunes) tiene otra cara, la de la muerte de seres indefensos para satisfacer nuestra “necesidad” de alimentarnos de ellos.

● En general, desde su crianza los animales asignados para el consumo son tratados de manera muy cruel, viven hacinados en corrales o espacios muy reducidos de manera que se muevan poco y engorden mucho, son alimentados con granos y forrajes modificados genéticamente, cargados de hormonas y otras sustancias que no son saludables, sus vidas son muy cortas pues muchos no llegan a la maduración total, son sacrificados antes.