Partidos no deben poner mujeres en donde van a perder: María Marván

“Cumplir con el principio de paridad como si se tratara de un cuerpo colegiado, tiene sus complicaciones, pero sus ventajas han generado que muchas más mujeres hoy sean gobernadoras”, afirmó la académica de la UNAM, María Marván, quien instó a “los partidos a promover a las mujeres con fuerza, con tiempo y dinero y no ponerlas en lugares donde ese va a perder y por ello darles 15 centavos”, “Es hora de que se lo tomen en serio”.

Recordó que los partidos venían haciendo sus cálculos con 4-5 y trabajando con presupuesto de 2021, cuando dejaron que fueran 8 hombres y 7 mujeres. Y criticó “los sacrificados siempre son los hombres”, según los partidos.

Aunque dijo que "los hombres pudieran ser los más competitivos, era obligación de los partidos preparar desde 2021 a mujeres más competitivas".

Reconoció que “a MC se le va a complicar Jalisco no veo que tenga posibilidades de ganar en otro lado que no sea Jalisco”, y en la CDMX, “Salomón Chertorivski me parece candidato de primera, pero de ahí a que gane me parece complicado”

Por ello aseguró que se complica el ajedrez político, tras haber sincronizado las elecciones federales con las de gobernadores haciendo que lo que pasa en un estado afecta en otro.

En general dijo “no se están propiciando los liderazgos y hay una actitud de obstaculización para la promoción de las mujeres y eso tiene que acabar”.