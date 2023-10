Morena le tiene miedo a las mujeres chingonas, como yo: Lía Limón

El pleno del Congreso de la Ciudad de México le negó la licencia temporal a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, con la que buscaría la candidatura del Frente Amplio por México para competir por la Jefatura de Gobierno.

“No me voy a bajar, esto quiere decir que Morena no quiere que compita porque me tienen miedo, porque saben que voy a ganar, como gané esta alcaldía, por eso Morena votó en contra de mi licencia para buscar la candidatura por el Frente Amplio por México”, aseveró Lía Limón en el espacio de Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola.

Morena quiere elegir contra quien competir, y recurren a violar los derechos políticos de la funcionaria y de los ciudadanos, por lo que procederá a presentar un juicio ante el Tribunal Electoral.

No se veía venir la negación a su solicitud, puesto que las licencias de Clara Brugada, Santiago Taboada, e incluso la de Claudia Sheinbaum, fueron aprobadas por unanimidad.

“Resulta que me tienen miedo, le tienen miedo a las mujeres chingonas, a las que sabemos ganar, y a las que sabemos dar resultados, y este es el caso, me tienen miedo, ya me habían golpeado una vez, este es otro golpe”.