En entrevista con "Martha Debayle en W", Vanessa King, experta en Psicología Positiva y estrategias para construir el bienestar psicológico y la resiliencia; autora de diversos libros como 10 claves para vivir feliz, 50 maneras de sentirse feliz y coautora de Creando el mundo en el que queremos vivir; es speaker internacional; su trabajo ha aparecido en The Guardian, Sunday Telegraph, Financial Times, Sunday Express, The Mail y Huffington Post; asesoró en programas de televisión para la BBC, ITV y Sky; también tiene una columna en la revista Psychologies del Reino Unido, (IG, YT, FB y TW: @actionhappiness // WEB: www.actionforhappiness.org) nos cuenta los secretos para tener una vida feliz.

EVENTO

● Según la BBC, las personas con mayores niveles de optimismo o felicidad disfrutan de una esperanza de vida entre un 11% y un 15% mayor que los menos optimistas.

● Infobae destaca que las personas optimistas tienen hasta un 70% más de probabilidades de vivir hasta los 85 años.

● En 2022, por quinto año consecutivo, Finlandia encabezó las últimas clasificaciones en el Informe Mundial de la Felicidad de la ONU y el resto de países nórdicos se sitúan todos en entre los diez primeros. Así queda el top 10: Dinamarca (2º), Islandia (3º), Suiza (4º), Países Bajos, Luxemburgo (6º), Suecia (7º), Noruega (8º), Israel (9º) y Nueva Zelanda (10º).

● De acuerdo con cifras del Índice de Salud Mental de Axa 2023, 64% de las personas en México dicen ser felices. En cuanto a bienestar, el 31% considera que su salud mental “está prosperando” y otro 36% que está “saliendo adelante”, dicho de otra forma, el 67% tiene un buen nivel de salud mental y felicidad.

● Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2023, basado en la Encuesta Mundial Gallup, México se ubicó en el puesto número 36 del ranking mundial, junto con otros países de Latinoamérica como Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá, Nicaragua y Brasil. Canadá y Estados Unidos terminaron en los puestos 13 y 15, respectivamente.

Las 10 claves para vivir feliz" de Vanessa King son principios que promueven la felicidad y el bienestar. Aquí tienes un resumen de esas claves:

1. Dar: Practicar actos de amabilidad y generosidad, ya que contribuyen a una sensación de bienestar.

2. Relacionarse: Cultivar relaciones significativas y cercanas con amigos y familiares.

3. Cuidarse: Prestar atención a tu bienestar físico y emocional, incluyendo la alimentación, el ejercicio y la gestión del estrés.

4. Mantenerse activo: Realizar actividad física regularmente para mantener un cuerpo sano y una mente equilibrada.

5. Aprender: Estimular la mente y buscar oportunidades de aprendizaje para crecer y desarrollarse.

6. Compromiso: Encontrar un propósito en la vida y comprometerse con metas significativas.

7. Sentir: Reconocer y expresar tus emociones de manera saludable, incluyendo la gratitud y la resiliencia.

8. Aceptar: Practicar la autoaceptación y la compasión hacia uno mismo, reconociendo que todos tenemos limitaciones y errores.

9. Dirección: Establecer metas claras y trabajar hacia ellas con determinación.

10. Resiliencia: Desarrollar la capacidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos de manera positiva.

Estas claves se basan en la ciencia de la psicología positiva y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y promover la felicidad y el bienestar en general.

Y en lo laboral estos son los 5 principios para crear un trabajo feliz:

1) Buenas relaciones en el trabajo y sentir que te respaldan.

2) Conoces tus tareas y responsabilidades, y tienes libertad para realizarlas.

3) Usar tus habilidades y fortalezas.

4) Saber que lo qué haces importa. Que trabajas para lograr algo más grande que tú.

5) Clima Net 0, en balance la gente se siente optimista y sabe que si hay algún problema pueden tener la confianza de compartirlo.