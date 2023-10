Hilos en nogada, la fundación que ayuda a mexicanos por los mexicanos

Sandra Weber, fundadora de Hilos en nogada en entrevista con Rubén Mora cuenta su historia como fundadora de esta fundación franco-mexicana.

Ella es francesa, pero lleva radicando más de 20 años en México y gracias a una visita a Puebla donde realizaba voluntariados para apoyar a comunidades rurales a tener una buena salud visual. Hacía largos recorridos para poder llegar, donde terminaba comprando piezas artesanales de las comunidades, mismas que poco a poco le hicieron tener una pequeña colección en su casa, situación que llamaba la atención de quien la visitaba, pidiéndole que les vendiera las piezas.

Con el tiempo aunque con algo de dudas es que comenzó a promocionar productos artesanales autóctonos con el fin de recaudar dinero y emplearlo para seguir apoyando en el voluntariado. El nombre "Hilos en nogada" surge naturalmente porque estaba comiendo este delicioso platillo mexicano y en agradecimiento por el trabajo en conjunto es que decide nombrarlo así.

Sandra cuenta un poco de los artesanos y su participación en esta fundación:

"Se ha notado mucho que la artesanía ya no estaba valorizada, había perdido mucho en México por cuestiones de diseño, estamos trabajando en conjunto porque ellos tienen la experiencia textil, en madera, etc. Lo que nosotros hacemos en darles ideas en el diseño, pero ellos son los expertos. Desde que trabajamos de la mano se ha impulsado y vuelve a valorizarse este arte con los nacionales, no con los extranjeros, porque a ellos siempre se les hará bonito".