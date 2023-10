¿Cómo son los viajes de un embajador? México y España por el mundo

Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México brinda un espacio para que Turismo W lo haga parte de la sección "viajando con...", donde conocemos el lado detrás del embajador, es decir su vida de viajero y cómo llegó a su cargo actual.

El embajador comparte con la audiencia su trayectoria.



Yo era un joven inexperto, no sabía si tenía o no tenía la vocación, en algún momento pensé en dedicarme a la música, donde tengo estudios en piano. Me preparé por la oposición, tenía noción de idiomas, me gusta la política, las noticias y... aquí estoy"

El interés por una buena vida donde el aprendizaje y lujos estuvieran presentes fue que lo impulsó hacia dónde dirigir su vida.



Antes de despedir el programa, el embajador deja una sugerencia a los españoles que quieran viajar a México y viceversa.

"Le diría a un español que se deje sorprender y seducir por México, que no se limite a Cancún, que por favor conozca, porque es muy triste que si no tienen vínculos familiares no van a otra parte, que visiten la Ciudad de México y vaya más allá, que viaje fuera de lo común, que descubra cosas diferentes. Que no crea en lo que se dice de la inseguridad, que sean prudentes, pero que no se limite".

"A un mexicano que vaya a España le diría que vaya con la mente abierta y que sepa lo mucho que queremos a México, porque se va a sentir identificado con todo lo que tenemos para ofrecerles, también que haga amigos".