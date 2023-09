"Heroico", expone la violenta formación de cadetes en el Ejército Mexicano

“Heroico” se estrena este 21 de septiembre en 500 salas de cine del país, y en esta película se expone el proceso de violencia por el que pasan los cadetes de los planteles militares del Ejército Mexicano, para forjarse como soldados y oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, señaló el director de la cinta, David Zonona, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el cineasta aseguró que “Heroico” ha causado mucha controversia, a tal grado de que muchos de los actores han recibido amenazas, ya que muchos de ellos no eran actores sino exmilitares y excadetes.

Destacó la importancia de haber contado con la participación de personas en la película, que ya han vivido de primera mano lo que se vive dentro de los planteles militares.

Zonona advirtió que la normalización de la violencia en los procesos de formación dentro de las Fuerzas Armadas, permea en la sociedad y trae como consecuencia que esta violencia se termine replicando y termine afectando a todos como mexicanos.

“Es parte de la incongruencia pensar que la violencia se puede combatir con más violencia, y pensar que esa estrategia es efectiva. Pero no hay manera de abordarlo de forma íntegra, más que analizarlo con proyectos a largo plazo”.

También dijo que no es un secreto que la esfera militar no quiere que sea vista esta película, pues les han llegado rumores de que en los planteles les han dado la orden a los jóvenes, de no ver la cinta. En contraparte, el cineasta afirmó que seguirá trabajando para que "Heroico" sea de conocimiento público, porque eso sostiene y dificulta que se pueda censurar.