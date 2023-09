¿Cuál es la diferencia entre lírico y popular?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Gabriel Mijares, maestro de canto; ha ganado dos veces el prestigioso concurso Operalia con alumnos egresados de su taller (Rolando Villazón en 1999 y María Katzarava en 2008); fue elegido como maestro de canto y jurado para el proyecto ópera prima “voces del bicentenario”, primer reality cultural en México y tiene más de veinte años dedicado a desarrollar su propia pedagogía para formar cantantes de alto rendimiento (FB: Taller lírico Gabriel Mijares // Mail: tallerliricogm@gmail.com).

Miguel Sotomayor, es la nueva promesa del mariachi; estudió en el taller de canto lírico de alto rendimiento del maestro Gabriel Mijares; ha compartido escenario con la Sonora Santanera, Raúl Di Blasio, Los Tres Reyes, Coque Muñiz, Vicente Fernández Junior y la soprano Leticia Altamirano; actualmente está trabajando en la producción de su álbum “Con migajas de tu amor”, del cual se desprende el sencillo “Moño negro”, un tema de la autoría de Martín Urieta que ya está disponible en plataformas digitales y el video, dirigido por Carlos Bragdon, también ya está disponible en su canal oficial de YouTube (IG: @miguel_sotomayor_ // FB: @miguelsotomayor // YouTube: @MiguelSotomayorO // TikTok @sotomayormiguel // Spotify: Miguel Sotomayor).

Alfredo Guzmán, pianista, cantante y productor musical; estudió en “Musician Institute Hollywood California” y en KIT (Keyword Institute of Technology); tomó clases y talleres con grandes exponentes como Henry Brewer (Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang), talleres de improvisación en Gospel RNB y Soul, y ha trabajado con: Che Che Ezequiel Alará, Kevin Weingart y Kevin King (IG: @krazyfredy) nos explican las diferencias entre la música popular y la ópera.

● Según un reciente estudio de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés), los mexicanos escuchan en promedio 25.6 horas de música a la semana, un número muy por encima del promedio mundial estipulado en 18 horas a la semana, es decir, más de 2.5 horas al día.

FACTS MÚSICA POPULAR

● Según datos de Spotify, los géneros más escuchados en México en 2022 fueron: música mexicana, pop latino, trap latino, norteño, hip-hop, reggaetón, corridos, pop, banda y tropical.

● En 2011, la UNESCO declaró al Mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

● De acuerdo con el Padrón Mexicano de Mariachis, hay 1,613 mariachis registrados, aunque se sabe que hay muchos más que trabajan por la vía informal.

Getty images

FACTS ÓPERA

● Según un reporte publicado en Le Figaro, se calculó que cerca de 4.5 millones de personas visitaban anualmente la ópera de Garnier en París, Francia.

● La consultora Deloitte ha calculado el valor cultural, y como icono, de la Ópera de Sídney en 4.600 millones de dólares. Según El País, el edificio recibe más de 8,2 millones de visitantes anuales y acoge más de 2.000 actuaciones entre teatro, ballet, ópera y otras producciones musicales.

Getty images

● Óperas más famosas del mundo:

La Traviata de Giuseppe Verdi.

Carmen de Georges Bizet.

La Flauta Mágica" de Wolfgang Amadeus Mozart.

Tosca de Giacomo Puccini.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.

El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini.

Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart.

Madama Butterfly de Giacomo Puccini.

Aida de Giuseppe Verdi.

● Algunos de los recintos de ópera más famosos:

Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina.

La Scala, Milán, Italia.

Royal Opera House, Londres, Reino Unido.

Teatro Alla Scala, Milán, Italia.

Teatro Real, Madrid, España.

Ópera de Sidney.

Getty images

1. ¿Cuál es la diferencia entre un cantante de ópera y uno de popular?

● En principio, la formación de canto es parecida. La diferencia consiste en que la ópera tiene un nivel mayor de exigencia a la hora de ejecutar, se requiere más destreza y desarrollo.

2. ¿Por qué un cantante de música popular no puede cantar ópera y uno de ópera sí puede cantar popular?

● La ópera es más exigente que el canto popular, es por eso que el cantante de ópera puede cantar ópera, simplemente porque su preparación y destreza es mayor.

● A la inversa, el cante de popular no podrá cantar ópera necesariamente, porque requiere de una preparación vocal superior.

Getty images

3. ¿En qué momento se rompió con la tradición de canto lírico y por qué?

● Hace cien años no había cantantes de ópera. Simplemente eran cantantes. La ópera era considerada música popular y, toda la música popular estaba escrita para cantantes líricos.

● Esa tradición se quedó cuando comenzó la radio, en el canto popular de los 30s, 40s, 50s.

● Es a finales de los 60s que cambia eso con el movimiento hippie. Tiene que ver con un fenómeno social. Hay una catarsis en la juventud de ese momento y se abren nuevas formas de expresión en el canto.

● Como los tiempos sociales son lentos, eso hace que se vaya confundiendo el cantar con entonar las notas.

4. ¿Qué se necesita para cantar ópera?

● Por un lado, es el nivel de desarrollo en el instrumento, pero también la preparación musical, la formación académica, los idiomas y la formación como actor.

● Hay una complejidad mucho mayor. La preparación de un cantante de ópera profesional tiene muchos requerimientos que en el canto popular no son necesarios.

Misael Salinas

DINÁMICA: Miguel Sotomayor cantará tanto piezas de ópera como canciones populares para descubrir las diferencias.

Canciones:

L’anima ho stanca.

Por debajo de la mesa.

Cenizas.

Canciones con pistas:

Moño negro.

Con migajas de tu amor.

Fly me to the moon.

Perfume de gardenias.

No.

El rey.