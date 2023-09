Estreno de la nueva temporada de la serie Botched

En entrevista con "Martha Debayle en W", Terry Dubrow, cirujano plástico y celebridad estadounidense. Está certificado por la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica y es miembro del Colegio Estadounidense de Cirujanos (IG: @drdubrow // web: drdubrow.com) nos pone al tanto de

● Está promocionando el estreno de la octava temporada de la serie "Botched” en E! Entertainment el próximo 25 de septiembre a las 11pm LATAM/ 8:30pm BRASIL junto al también cirujano Paul Nassif.

● En la serie Terry Dubrow y Paul Nassif se enfrentan una vez más al desafío de solucionar operaciones que salieron mal y problemas de salud infernales.

● En esta nueva temporada, queda en evidencia cómo las personas intentan parecerse a sus estrellas favoritas de Hollywood a través de cirugías de alto riesgo que los doctores tendrán que resolver para salvar la vida de muchos pacientes.

● Una tendencia súper fuerte en cirugías estéticas es parecerse a celebridades como Blac Chyna, Kylie Jenner, McKenzie Westmore y muchas más.

Estos son algunos de los casos que deberán resolver en la nueva temporada:

● Una paciente con una condición rara que dejó sus intestinos en el exterior de su cuerpo tuvo cinco cirugías diferentes cuando era bebé. Aunque sus médicos originales le salvaron la vida, se quedó con el estómago lleno de bultos y cicatrices.

● Una paciente que pisó un clavo cuando era niña experimentó un doloroso procedimiento de injerto de piel, que le dejó un bulto en el pie que ella llama “pequeño trasero”.

● Una mujer con una forma agresiva de cáncer de piel se sometió a un procedimiento de 10 horas que le dejó un agujero sustancial en la cara. Como resultado, se vio obligada a usar una prótesis y le cuesta mirarse en el espejo.

● Una víctima de mordedura de perro que perdió toda la punta de la nariz se deprimió después de soportar 20 cirugías separadas fallidas para corregir su rostro.

PREGUNTAS

● ¿Cuál es la cirugía más común entre las celebridades?

Según Dubrow, entre las celebridades jóvenes es el levantamiento brasileño de nalgas y consiste en retirar grasa del abdomen o la espalda y pasarla al glúteo, con el fin de aumentar su volumen.

También el aumento de senos y rinoplastía.

● ¿Cuál es el error más frecuente cuando las personas deciden hacerse una cirugía plástica?

En primer lugar, van con cualquier persona que asegura dedicarse a la cirugía cosmética, cuando deben cerciorarse que el profesional tenga suficiente experiencia en temas de cirugía plástica y por supuesto que cuente con papeles necesarios que acrediten sus habilidades.

Y número dos, es algo muy particular en cada persona: las expectativas que se crean con base a una cirugía plástica, a veces en la mente de nuestros pacientes creen que se verán de determinada forma tras la cirugía, pero a veces la realidad es otra.

● ¿Cuál es la cirugía plástica más riesgosa?

El levantamiento de glúteos brasileño o Brazilian Butt Lift, y no solo es el procedimiento estético más peligroso, es la OPERACIÓN más riesgosa que un médico puede hacer, y tiene una alta tasa de mortalidad (1 de cada 3000). Se toma grasa de una parte del cuerpo. Normalmente se procesa el abdomen y se inyecta en el trasero. El problema es que existen venas muy pequeñas en el cuerpo que transportan sangre al vaso sanguíneo principal que lleva sangre del cuerpo al corazón y a los pulmones. Si la grasa llega a esos pequeños vasos, y por ende llega a la vena cava principal y a los pulmones, se acabó. Es la operación más mortal que existe.

● Hemos visto durante la serie, que no todas las cirugías que se realizan salen bien, incluso ustedes han fallado ¿cómo te sientes al respecto?

Ante cualquier cosa, somos éticos, por eso se hace una evaluación para ver si el paciente es candidato a la cirugía, y también si esta es viable, porque llegan pacientes pidiendo cosas imposibles que no solo no saldrán bien, también ponen en peligro sus vidas. A veces en un día, rechazamos hasta el 40% de las consultas porque no son candidatos.

● ¿Cuáles han sido las cirugías más riesgosas en toda tu carrera hasta ahora?

- El caso de Herbert Chávez, que quería convertirse en un superhéroe, prácticamente en un hombre de acero. El paciente era originario de Filipinas y ya se había hecho cirugías plásticas en su país, el problema fue que ahí no hay ningún tipo de regulación que certifique a los ‘doctores’ que realizan procedimientos estéticos. Herbert se había inyectado químicos para eliminar grasa que le provocaron fibrosis, cicatrices y nódulos.

- El caso de Bunny que quería parecer una caricatura y tenía la piel de color morado. Ella se aumentó los senos a los 18 años con una copa triple C, y fue con nosotros porque quería aumentarlas aún más, lo cual era completamente peligroso.

- El caso de Luis, un argentino que quería parecerse a un elfo espacial porque protegen a la tierra del mal. Ya tenía operadas las orejas (estás eran larguísimas) y la cara, y también se había hecho 5 operaciones en la India para cambiar su color de ojos, y quería una sexta, aunque ya casi no veía.

GENERALES

● Terry Dubrow nació en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 1958. Tiene 64 años.

● Terry Dubrow es un cirujano plástico y personalidad televisiva que co-conduce el programa Botched junto a Paul Nassif. También es co-conductor del programa Good Work junto a RuPaul y Sandra Vergara.

● Estudió Medicina tanto en la UCLA como en la Universidad Yale.

● Fue jefe de residentes en el Centro Médico Harbor-UCLA y completó su beca en cirugía plástica y reconstructiva en el Centro Médico de UCLA.

● Apareció en televisión por primera vez en el 2004 en la serie The Swan de Fox. Del 2011 al 2012 hizo procedimientos de cirugías plásticas en Bridalplasty.

● Se casó con Heather Dubrow en junio de 1999, con quien tiene cuatro hijos.

● Heather es conocida por aparecer en The Real Housewives of Orange County y The Real Housewives of Beverly Hills.

● En el pasado mes de agosto, Terry Dubrow sufrió un ataque isquémico transitorio (AIT), que es un breve ataque similar a un accidente cerebrovascular que puso en peligro su vida. Todo ocurrió cuando estaba cenando con su esposa e hijos y empezó a arrastrar las palabras al hablar, por lo que su esposa insistió en llamar al 911 y llevarlo al hospital. El insistía en que no era necesario, pero de no ir al hospital sí le hubiera dado un derrame cerebral.