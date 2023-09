¿Qué no le puede faltar en la maleta a una Chief Special Advisor al viajar?

Gloria Guevara es una líder del turismo en el mundo, comparte con Rubén Mora en Turismo W su historia de viajera en la sección viajando con...

Actualmente es Chief Special Advisor del Secretario de Turismo de Arabia Saudita. Su trayectoria surge gracias a un partido político que la atrajo aún teniendo conocimientos no muy profundos en la política, siendo uno de sus primeros retos profesionales.



"Empecé a trabajar como ingeniera en sistemas porque soy ingeniera en informática, pero mi pasión siempre han sido los viajes, y fue gracias a una empresa que me dio la oportunidad de juntar ambos mundos en un solo empleo..."

"eN ALGÚN MOMENTO CAMBIÉ LA PASIÓN POR LA PROFESIÓN Y A PARTIR DE ESO ENTENDÍ CÓMO FUNCIONA EL MUNDO DE LOS VIAJES... Me invitaron a opinar sobre un tema del sector político y me invitaron a ser Secretaria de Turismo, no sabía mucho de política pero tenía noción de lo que se hacía, tomaba decisiones complicadas, así comenzó..."



Gloria gUEVARA.