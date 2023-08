Four Seasons España, la apertura al mundo hotelero de lujo

Rubén Mora tuvo la oportunidad de entrevistar a Marta Centeno, directora de relaciones públicas para el Four Seasons España, cadena de hoteles de lujo.

"Fuimos los primeros en llegar a España durante la pandemia, brindando comunidad y seguirdad a quien nos visitaba, poco a poco nos hemos ido posicionando en Madrid, pues estaba un poco a la sombra, cosa que ahora se posiciona en el lujo".

Pareciera que la gente no salía en pandemia, pero una cosa es cierta, el trabajo no paró, había familias que necesitaban quedarse en un país porque no tenían permitido salir; esta oportunidad la toma el Four Seasons y logra una gran oportunidad de posicionamiento.

Hoteles de lujo

Al escuchar que tu estancia será de lujo podría pensarse en algo costoso, sin embargo la cadena rompe con estos tabúes, pues sus precios van acorde a lo que se recibe, excelente calidad y precio.

"Es verdad que en España no tenemos cultura de hotel, no estamos acostumbrados a estas atenciones en los hoteles de lujo y es algo a lo que uno se va acostumbrando. Estos hoteles se venden más como si fueran sólo para extranjeros, pero es para todos, también nos importa el público nacional".

Su arquitectura

Marta Centeno cuenta la trayectoria de cómo se hicieron de edificios, para construir el hotel la complejidad para conseguirlos y el como la arquitectura y un resultado excepcional, tratándose de un arduo trabajo que se llevó durante ocho años. Gran parte del tiempo se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19.

"Mucha gente nos cuenta sus experiencias de vida antes de ser un hotel, porque era un banco. Se había hecho una estructura sin contemplar la historia que tenía, pero nosotros lo hemos traído de vuelta"

La integración con los locatarios

La gente aún no pierde el miedo completamente, pero ellos pueden visitarnos aunque no estén hospedados, pueden acceder al restaurante, buscamos que tanto turistas como locatarios se relacionen, se sientan bienvenidos, nos dice Marta.

"El mensaje que lanzamos a nivel local es que son bienvenidos, si están por el centro pueden pasar al lobby del hotel y ver nuestra galería, sin costo alguno. Ya si consumen o piden algo de beber tendrá costo, pero nos hacemos un favor a todos".

Los hoteles que tienen una historia en su estructura guarda un poco de nostalgia, de curiosidad incluso, porque queda abierto al público algo que anteriormente no lo era expresamente. Sentirse turista dentro de tu propia ciudad debería ser un requisito para conocerla realmente.

México y Madrid

Los mexicanos disfrutan mucho de viajar a España, por lo que el recibimiento siempre será cálido. Sólo que tienen a querer conocer más el lado de Madrid que visitar el centro.

"Gracias a la ubicación es que Madrid se está volviendo la mina de oro de la ciudad"



La invitación a quien quiera visitar Madrid está abierta, España en general, así que si quieres una experiencia única y llena de comodidad, no dudes en visitar el Four Seasons España.