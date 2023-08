En entrevista con “Martha Debayle en W”, Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja; autora del libro “¿Cómo identificar un patán?” y “¿Por qué nos mentimos si nos amamos?” y del nuevo audiolibro “El que busca encuentra, ¿cómo atraer y enamorar?(IG: @terediazsendra / www.terediaz.com // WA: 56 3093 8038 y 55 3920 6004 // contacto@terediaz.com) nos platica cómo se manifiestan las recaídas en el amor.

Salir airosos de un rompimiento amoroso implica un proceso, y los procesos nunca son lineales; avanzan con dos pasitos para adelante y uno para atrás. Y eso hace de las recaídas amorosas un paso a veces necesario e importante para cerrar.

No todas las vueltas con el ex son negativas. Algunas pueden ser exitosas para volver, útiles para transicionar a otra etapa de la vida o eficaces como último paso para cerrar la relación. ¿Será mejor usar palabras como "volver" o "estar" para describir la reactivación de un lazo amoroso en lugar de la palabra "recaer"

Objetivos muy dispares – uno quiere ver si vuelven mientras otro quiere pasar el rato, o bien alguien necesita compañía más constante mientras el otro lo vive como una aventura más – pueden hacer que alguno de los miembros de la ex pareja salga lastimado. Para que funcione un reencuentro, ambos lo han de desear y acordar, y de algún modo tener claro dónde está el otro y cuál es el objetivo de reencontrarse.

Getty images

No podemos dejar de connotar algo central: quien tiene más necesidad del ex -emocional, económica, laboral o socialmente- está en desventaja. Por lo tanto, la persona más autónoma y más "fuera" de la relación tiene más poder y más responsabilidad de no iniciar algo que la otra persona no vaya a poder controlar. La desigualdad se presta a abusos y sufrimientos.

Casi la mitad de las mujeres solteras tienen encuentros sexuales con su ex, ya sea buscando empatía o llenar un vacío emocional. Son más los hombres que tras romper inician pronto una relación nueva, así que más mujeres se lían con exes que "ya están comprometidos".

Es importante identificar cuándo el reencuentro sí es parte de la recuperación y cuándo reactivar la relación es pura incapacidad de estar solo o necedad de reconquistar al otro. Veamos ambos escenarios.

¡Lo bueno y lo malo de volver con tu ex!

Recaídas positivas:

Confirmar el final. Ambos saben que es muy difícil retomar la relación, pero requieren de una última vuelta para constatar que "lo que un día fue, no será".

Oportunidad para hablar claro. A veces primero se hace la separación física, pero toma más tiempo el "divorcio emocional". Si aún hay asuntos pendientes, un reencuentro puede poner las cartas sobre la mesa para para cerrar círculos, honrar lo que sí hubo, reparar y sanar.

Interés renovado. Después de romper y poner distancia a la rutina y a los círculos viciosos, la pareja toma perspectiva de su relación y el ex puede parecer más atractivo y emocionante. Esto puede ayudar tanto para construir una amistad como para ver si se reactiva el amor. Para volver se requiere ya haber pasado por un proceso de duelo que cierre el vínculo pasado y construya acuerdos adaptados al presente.

¡Aventura emocionante! Si antes el sexo se volvía aburrido por la rutina, separarse puede traer adrenalina y disfrute. Ambos han de saber que lo que viven es un acuerdo sexual seguro y han de poder manejar sus sentimientos.

Sanar culpas y resentimientos. Si ya pasó el tiempo tras la ruptura y ambos tienen una nueva vida, el acercamiento puede dar carpetazo a algunas culpas o resentimientos.

Amores de entretiempo. Hay ex parejas que saben que la vida seguirá y tendrán otros amores, pero que retomar lo que hubo les asegura un amor de entretiempo sin riesgos.

Getty images

Recaídas nocivas:

Duelo difícil. Alguien ha tenido dificultades para elaborar la pérdida y salir del vínculo, y apenas empieza a dejarlo atrás.

Seguir amando. Alguno está aún enganchado emocionalmente mientras el otro no lo está.

Autoengaño. Buscan excusas para encontrarse: empiezan a enviarse mensajes tarde en la noche consultando algo laboral o de crianza de los hijos.

Perturbación psíquica. Cuando se busca al otro desde la ansiedad y la depresión, por tanto, hay falta de reflexión y decisión.

Dependencia emocional. El 90% de las personas que intentan dejar una relación de dependencia emocional tienen recaídas. Estas relaciones generan patrones adictivos y reactivan los efectos de la abstinencia.

Violencia. El encuentro activa el maltrato o la toxicidad de la relación. Retomar la cama puede ser el escenario de peleas que re activen círculos viciosos. A pesar de la tentación de volver, es importante recordar por qué se quiso salir de esa relación y avanzar hacia adelante con más fuerza.

Encularse. Activar un buen sexo, que engolosina y vincula, en un territorio donde se quisiera algo más que purso sexo pero no hay posibilidad de cosechar nada más.

Riesgo de generar un patrón intermitente. Las relaciones intermitentes se asocian más a tasas de abuso, comunicación deficiente y bajo compromiso.

Confusión de lo que se desea. Si deseas conocer a alguien nuevo, no sirve seguir dando un lugar a un ex. Un viejo clavo puede impedir que un nuevo tornillo entre.

Getty images

Antes de decidir si se quiere tener un encuentro íntimo con la expareja, es necesaria la claridad en los propios sentimientos y las metas en el futuro próximo. Es necesario también explorar emociones, ideas y proyectos de vida.

Las recaídas no deberían hacer que la persona se sienta mal o fracasada, muchas veces son parte del proceso de superación. Si se quiere probar la posibilidad de reactivar algo es útil evitar temas sentimentales pasados para tratar de construirlo desde el presente, también es importante actuar desde la libertad, la reflexión y el respeto mutuo.

Por otro lado, en ocasiones dar un pequeño paso hacia atrás puede ayudar también a tomar impulso para dar varios pasos hacia adelante en la liberación de la dependencia emocional.

Si estás perdido y no sabes lo que quieres… ¡No dudes en consultar! Psicoterapia La Montaña al 5515570199 y WhatsApp 56 3093 8038.