¿Es el fin del efectivo? ¿Cuál es el futuro del dinero?

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Sebastián Tonda, conferencista experto en el futuro de la humanidad ante el cambio tecnológico; socio e inversionista en LIP venture, boutique con participación en más de 20 startups tecnológicas alrededor del mundo; cofundador y Co-CEO de “Igualdad”, emprendimiento dedicado a transformar el consumo de básicos de vestir en inversión para alcanzar la igualdad de género (LinkedIn: Sebastian Tonda) nos cuenta el futuro del dinero en efectivo.

PAGOS BIOMÉTRICOS

La biometría es una innovación tecnológica que se incorpora en los métodos de pago y que utiliza la validación de características únicas de cada persona (como las huellas digitales) para reconocer al cliente y aprobar la deducción de un pago de su cuenta bancaria. La biometría se utiliza en los pagos con fines de autenticación. Datos como huellas dactilares, escaneo facial y ocular, pueden ayudar a verificar la identidad de la persona que paga.

● China lidera el mercado de pagos biométricos a nivel mundial, utilizando tecnologías como el reconocimiento facial, el reconocimiento del iris, el análisis de los latidos del corazón y el mapeo de las venas.

● China fue el primer país en implementar por primera vez en el mundo el pago con huellas palmares en el transporte ferroviario, específicamente en la línea del Aeropuerto de Daxing en la capital del país.

● Tencent, el gigante tecnológico chino, presentó el innovador método de pago con el nombre: "Palm Payment".

● El proceso de registro y pago mediante huellas palmares es rápido y conveniente, con un tiempo promedio de 2 a 3 segundos.

- Simplemente tienen que pasar la palma de su mando por encima de un lector equipado con una pantalla y un área de reconocimiento de huellas. Inmediatamente, el aparato identifica al usuario registrado y debita de su cuenta en la app de billetera digital el monto de la compra.

● Otros países, como Estados Unidos, ya están implementando esta forma de pago con la palma de tu mano.

1. Si el dinero ya es digital hace décadas, ¿qué es exactamente lo que está cambiando?

En primer lugar, es programable y esto quiere decir que el dinero mismo puede contener información más allá de su denominación y valor.

Ejemplo: quién es el propietario en un momento específico es información que está programada en el mismo dinero y cuando cambia de propietario ese código se actualiza.



● Imagínense que el billete de 100 pesos supiera de quién es y actualizara esa información cuando cambiara de manos.

● Así que a partir de ahora nos referiremos a este como dinero programable.

● Uno de los ejemplos más populares de dinero programable son las criptomonedas.

Una de sus características es que no están sujetas a las instituciones bancarias ni a un gobierno, ya que contienen en sí mismas la información de quién es su propietario, por lo cual permite prescindir de intermediarios para su uso.

● Estas monedas se basan en la criptografía, una disciplina que se encarga de las diversas formas de proteger información.

● No sólo enmascara tu información para protegerla, sino que suele requerir verificación, lo cual permite que los usuarios tengan un mayor control.

● Ahora bien, en las criptomonedas la forma que esto toma es la de una cadena de bloques (blockchain) que registra todas las operaciones que se realizan con ellas sin vulnerar la información de las personas.

● Aunque utilizar criptomonedas como medio transaccional sigue siendo muy complejo, es de esperar que cada vez se simplifique más porque, sin duda, el dinero programable llegó para quedarse y su sistema será más eficaz y rápido en unos años.

2. Cuando el sistema económico digital se normalice, ¿vamos a necesitar a las grandes instituciones bancarias?, ¿qué sentido tendrían las plataformas de pago como PayPal, Stripe o Conekta?

● El dinero programable permitirá las microtransacciones que, precisamente, implican intercambios a bajo costo que se pueden realizar en tiempo real.

● Las criptomonedas, como Bitcoin y Etherum, han cambiado la forma en la que manejamos el dinero en la era digital. Son dinero programable, y gracias a los contratos inteligentes podemos expandir esa capacidad y programarlos para casos específicos.

● Los contratos inteligentes son programas automáticos que se ejecutan en la cadena de bloques cuando se cumplen ciertas condiciones preestablecidas.

Ejemplo: Imagina un contrato que se activa automáticamente cuando termina un partido de fútbol y transfiere las ganancias a los ganadores de una apuesta, sin intermediarios y sin demoras, ¡haciendo que los amigos que siempre “olvidan” pagar sus deudas no tengan excusas! Eso es precisamente lo que hacen los contratos inteligentes: permiten realizar transacciones y acuerdos de forma segura, transparente y automática.

3. El dinero digital no sólo es programable, también es inteligente:

Piensa en un futuro en el que el dinero inteligente automatice la gestión de tus finanzas en tiempo real y respondiendo a tus necesidades y objetivos. Al pagar el café de la mañana, recibirás automáticamente un análisis de tus gastos diarios, cuánto has ahorrado y cuánto has invertido en el último mes ¡nada mal para algo que hasta hace poco era un simple billete!

Pagos Biométricos:

● La cadena de supermercados Whole Foods de Amazon, ya introdujo el sistema para pagar con solo un movimiento de la mano, denominado Amazon One.

Para usar el servicio, los clientes le darán a Whole Foods la información de su tarjeta de crédito o débito para vincular la huella de su palma, de esta manera ya no necesitarán dinero en efectivo o teléfono para pagar, solo tendrán que pasar la mano sobre un dispositivo de Amazon One, y ¡listo!

Amazon sostiene que su tecnología Amazon One está siendo adoptada por otras cadenas, como la cafetería Panera Bread, en el estadio del equipo de béisbol Colorado Rockies, en Denver, Colorado, y en algunas tiendas situadas en la zona comercial de los aeropuertos.

Según su información, Amazon One ya cuenta con más de tres millones de usuarios registrados.

La firma explica que para poder realizar el pago con la palma de la mano, el cliente debe inscribirse en línea, junto con su tarjeta de crédito o débito, su cuenta de Amazon y un teléfono celular.

● Apple Pay es un servicio de pago móvil que permite a los usuarios realizar pagos utilizando su huella digital o Face ID.

Esta tecnología te permite pagar utilizando tu Iphone o Apple Watch en lugar de una tarjeta o dinero en efectivo.

Más del 75% de las tiendas y restaurantes de Estados Unidos aceptan Apple Pay y más del 85% en el Reino Unido. Australia tiene soporte en el 99% de sus tiendas y restaurantes.

Está disponible en más de 200 países y regiones y es aceptado por más de 85 millones de comerciantes.

● Citigroup está testeando cajeros automáticos que permiten a los clientes retirar efectivo escaneando sus iris.

Diebold (multinacional estadounidense de tecnología financiera), está detrás de la tecnología biométrica de escaneo del iris.

Este servicio requiere que los consumidores registren sus cuentas y acepten que se

escaneen sus iris, lo que potencialmente podría hacerse en el mismo cajero.

Este ‘cajero’ se llama Irving, en honor a Washington Irving, autor de "Sleepy Hollow". La idea de este servicio es que la máquina, equipada sin pantalla ni lector de tarjetas, proporcione transacciones más rápidas, con retiros de efectivo en solo 10 segundos.

Criptomonedas y dinero inteligente

● Pero no todo es color de rosa en el mundo de las criptomonedas y el dinero inteligente. La falta de intermediarios financieros también puede traer sus propias dificultades.

● Para ilustrar esto, recordemos la historia de Stefan Thomas, un programador que en 2011 recibió 7,002 bitcoins como pago por un trabajo. ¡Sorpresa! En ese momento, el valor de esos bitcoins era de unos pocos dólares, pero ahora estamos hablando de millones.

● Uno de los desafíos del manejo de criptomonedas y dinero inteligente es que la responsabilidad recae completamente en el individuo.

● A diferencia de los bancos, que pueden ayudarte a recuperar el acceso a tu cuenta si olvidas tu contraseña, en el mundo de las criptomonedas, si pierdes tus claves privadas o contraseñas, es posible que nunca puedas recuperar tus fondos.

4. ¿Podría terminar la corrupción?

● Sí, el dinero inteligente puede ser registrado y supervisado más fácilmente por las autoridades financieras. Sí, la eliminación del efectivo reduce la posibilidad de que se realicen transacciones en efectivo no registradas que puedan utilizarse para el lavado de dinero.

● El dinero programable no es a prueba de ataques de los hackers, lo que podría dar a lugar a fraudes financieros masivos, robos de información personal, uso de criptomonedas y otro tipo de monedas digitales.

● Para seguir adelante hacia un futuro de dinero programable será importante que existan las medidas de seguridad adecuadas que protejan nuestras finanzas digitales.

5. ¿Quién va a poder acceder a ese mundo tecnológico en el cual el efectivo podría ser solo un recuerdo?

De entrada, muchísima gente quedaría fuera si se considera el panorama actual de analfabetas digitales y la cantidad de personas que viven por abajo de la línea de pobreza.

● Cuando se digitaliza algo material automáticamente se vuelve más accesible y menos costoso, y ya se están digitalizando productos, bienes y servicios y se está dando el acceso a esas cosas a un costo mucho menor.

Ejemplo: La Música. Hoy se puede tener acceso a un catálogo de música de setenta millones de canciones que sería igual a tener aproximadamente seis millones de discos físicos, para lo cual tendríamos que invertir alrededor de setenta y dos millones de dólares en CD´s .

6. En un mundo con cada vez más intangibles, ¿qué se va a acumular?, ¿qué va a significar poseer?

● Tal vez al cambiar el dinero como lo conocemos, se vuelva más y más evidente que el verdadero valor está en la experiencia de vida.

>>El futuro del dinero está en los emprendedores.