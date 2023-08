Viajar me permite conocer mucha gente y ser una mejor persona: Rubén Mora

Los papeles se invirtieron, Gabriela Warketin fue quien dirigió la sección viajando con..., teniendo como "invitado" al titular de Turismo W, Rubén Mora. La plática fue abordada hacia cómo es y no sobre sus viajes. Si quieres enterarte de cómo surge el programa, aquí podrás tener algunas pistas, sino es que la historia completa.

"Mi mamá me dejaba en casa de mis abuelos cuando se iba a trabajar, siempre había algo sobre viajes, libros, recuerdos, etc. Todo surge porque mis abuelos me pedían que llamara a aerolíneas y pidiera costos, supongo que porque siempre agarraba el librototote amarillo, donde tenía teléfonos de todo. Conforme crecí y teniendo experiencias con los viajes, al llegar a la universidad no me interesó Turismo, porque quería disfrutar, no estar en un hotel. Muchos se sorprenderán, pero elegí la carrera de derecho, no me gustó, me cambié a relaciones internacionales.

Vino el ultimátum de mis padres sobre a qué me dedicaría, y me fui a administración de empresas, terminé la carrera y bueno... Desde la pandemia me enfoqué en los productos, pero enfocado en el turismo, quería que la gente viera más allá, que tomara opciones diferentes. Me codee con diversas empresas, abrí oficinas fuera de México, gran parte de mi vida trabajé con Mundo Joven, quien trajo una nueva forma de viajar"