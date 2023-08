Exigen justicia por asesinato de la teniente Gloria Cházaro en change.org

Familiares de la teniente Gloria Cházaro, subieron una petición a change.org para exigir justicia por la muerte de la joven de 29 años, quien fue encontrada sin vida la madrugada del 11 de junio en la casa de sus padres en Veracruz.

En Así el Weso, Eduardo Cházaro Berriel, hermano de “Chaz” para sus amigos y “Carito” para su familia, piden que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para que funcionarios especializados dentro de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), realicen una investigación competente y den un debido seguimiento al caso.

También exige que se realicen las diligencias mínimas que debió realizar la Fiscalía General de Veracruz, pues asegura que hubo deficiencias en la investigación, ya que autoridades de la Fiscalía declararon que la muerte de la teniente se trató de un suicidio, al dictaminar que se había aplicado todo el procedimiento para muertes violentas y que no calificaba como feminicidio.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, su hermano relató lo ocurrido el día en que mataron a Gloria Cházaro y señaló que el principal sospechoso de su homicidio es su prometido Octavio Capetillo, miembro activo de la Secretaria de Marina, quien estuvo presente en el lugar y en el horario en el que fue vista por última vez con vida la joven.

Eduardo Cházaro afirmó que la Fiscalía estatal ni siquiera ha citado a declarar a Capetillo por la muerte de su hermana, ni tampoco a los testigos, quienes vieron discutir a la pareja durante esa noche.

“Esa noche estuvieron discutiendo porque Capetillo estaba casado y a Gloria le había dicho que ya estaba viendo los trámites del divorcio, pero ella jamás vio un documento. Un video muestra a Capetillo saliendo de la casa a las 12:40 de la madrugada; yo llego entre 01:30, 01:40 am y es cuando veo a mi hermana. Le aviso a Capetillo lo que había pasado, me respondió por un mensaje y desde ese momento no hemos vuelto a saber nada de él”.