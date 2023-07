No es lo mismo elegir a un novio que a un esposo

En entrevista con Martha Debayle en W, Evan Marc Katz, considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Es autor de Why You ́re Still Single, Believe in love, Why He Disappeared. Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación, incluidos Today, The New York Times, Wall Street Journal, Time, USA Today y CNN.

TW: @evanmarckatz // FB: EvanMarcKatz // IG • Th • TikTok: @realevanmarckatz // Web: evanmarckatz.com

● Puedes cometer errores al elegir novio, pero no puedes cometerlos al elegir a la pareja adecuada para casarte.

● Las primeras citas sólo revelan algunas cosas: si se sienten atraídos el uno por el otro, si él se esfuerza por ponerse en contacto contigo entre cita y cita, si la conversación es fácil y divertida.

● Esto es un buen punto de partida, pero es exactamente la razón por la que no te casas con alguien con quien acabas de empezar a salir: no tienes suficiente información.

● Durante los próximos dos años, tendrás que lidiar con factores como la compatibilidad, la comunicación, la estabilidad financiera y la forma de gestionar los conflictos para determinar si estás eligiendo a la pareja adecuada para el matrimonio.

● Así que, aunque es tentador intentar adivinar tu futuro con él, es imposible hacerlo. Da pequeños pasos: empieza eligiendo novio.

Después, determinas si tu novio es alguien en quien puedes confiar, alguien que puede ser la base de toda tu vida.

Para quienes traen el vestido de novia en la cajuela del coche: sus sueños te están impidiendo encontrar la verdadera felicidad:

Mira hacia atrás en tu vida

- ¿Cuántas veces "simplemente supiste" que un hombre era "el indicado"?

- ¿Cuántas veces resultó ser realmente "el elegido"?

● Literalmente, todas las mujeres han tenido un sentimiento que parecía verdadero, pero que resultó ser falso y él salió corriendo para el otro lado.

• Tal vez se asustó después de tres intensos meses juntos.

• Tal vez disfrutó de tu compañía, pero nunca se vio casándose contigo.

• Tal vez resultó ser un mentiroso, un drogadicto o un infiel en serie.

• Son cosas que no podrías haber sabido en la primera cita.

● La única forma de saberlo era mantener los ojos abiertos y aceptar la posibilidad de que no sabes nada.

● Siempre llega información nueva que debe servir para tomar decisiones.

● No debería sorprenderte que un hombre te deje de repente. Porque TÚ también te reservas el derecho a cambiar de opinión con el paso del tiempo:

• No te enamoras de todos los hombres que conoces.

• Puede que te des cuenta de que es irresponsable económicamente o de que no es una buena figura paterna.

• Puedes determinar que la atracción no existe y que necesitas sentir más.

• La cuestión es que sólo puedes darte cuenta de estas cosas a lo largo del TIEMPO.

• Por eso, te guste o no, las citas son SIEMPRE una audición prolongada, en la que ambas partes recopilan información constantemente y evalúan su futuro, hasta llegar al altar.

● Esto no es un crimen. No es egoísmo. Es inteligente. Es práctico. Es lo que nos impide cometer grandes errores y casarnos con las personas equivocadas.

● Si un hombre te deja después de dos años, es porque sintió que sería un error casarse contigo y DESPUÉS querer dejarte. Esa es una BUENA decisión.

● Y viceversa: Tanto si rompes con un hombre al cabo de una semana como al cabo de un año, habrás llegado a la conclusión de que no es el hombre adecuado para ti, lo que le libera para encontrar a la mujer de sus sueños. Otra buena decisión.

DOS ERRORES QUE LAS MUJERES COMETEN TODO EL TIEMPO

1) Se enamoran de un hombre a las pocas semanas y luego pasan 6 meses intentando conservar ese sentimiento, INCLUSO CUANDO ÉL LAS TRATA PÉSIMO.

• Este es un caso clásico de "sólo lo sé" que es realmente engañoso. Lo único que sabes es que estás atontada por él.

• Lo que ignoras es que es un compañero terrible que no te trata con amabilidad ni coherencia y que no tiene absolutamente ningún deseo de tener un futuro contigo.

2) Piensas que DEBES saber en poco tiempo si él es el indicado. Y si no tienes esa "sensación", sigues adelante.

● Elegir novio NO es lo mismo que elegir marido: tienes que dejar de hacerlo sentir así ahora mismo.

● Si bajas tu perfil para centrarte en un nuevo hombre prometedor -aunque no tengas mariposas- no es un error. Estás dando a una nueva relación la oportunidad de crecer y respirar.

● Si le das una oportunidad y al cabo de un mes, dos o tres no te sientes bien, sigues adelante.

● Pero si te niegas a darle una oportunidad a cualquier relación nueva a menos que tengas esa sensación de "simplemente lo sabes", te encontrarás devastada una y otra vez, porque claramente

NO lo sabes...

● Además, nunca llegarás a ver lo que es disfrutar del acto de descubrimiento que supone el mero hecho de comprometerse a probar una nueva relación.

● Si siempre te estás moviendo, no puedes construir nada.

● Y si nunca le das una oportunidad a un hombre a menos que te “robe el aliento”, estás destruyendo tus posibilidades de conseguir un amor duradero.

¿QUÉ HACER?

● Dejar de enamorarse de hombres que apenas conoces. Necesitas AÑOS para evaluar realmente su valía como compañero de vida.

● Dejar de dar un pase libre a los hombres que te dan ese SENTIMIENTO. Lo más probable es que ese SENTIMIENTO te esté haciendo ignorar muchísimas red flags.

● Dejar de pensar que sólo porque tú lo llamas “novio”, tiene que ser tu marido. Las citas son una audición de 2-3 años, y en cualquier momento, cualquiera de las partes tiene derecho a romper si siente que los próximos 30 años serían un error.

● Dejar de pensar que tienes que "sólo saberlo". Tu instinto te ha llevado por mal camino todas las veces. Quizá sea un buen momento para usar un poco la cabeza.