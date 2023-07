"Doña Lucha" se va de viaje con nosotros

Mara Escalante, la actriz que da vida a "Doña lucha" estuvo en Turismo W con Rubén Mora participando en la sección "viajando con...", para contarnos sobre sus mejores viajes gracias a su personaje.

El personaje de Doña Lucha se ha popularizado, lo que la ha ayudado a ir conocer otros países y continente, incluso viajó a China y Sud África.

"A mí se me da mucho todo esto de la comunicación y la amabilidad, a donde llegamos a grabar yo no llego con las manos vacías, cuando fui a Sud África me metí hasta la cocina de las casas y llevé mole, lo probaron, les llevé una piñata... hasta me lastimaron a mi Albertano..."





"Cuando fui a CHINA HASTA COMÍ ALACRANES, ES COMO COMER PALOMITAS. Visité la muralla china y me traje mi recuerdo, hasta me encontré con el papá de mi hijo el chino...".