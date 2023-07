Los sueños se hacen realidad si sabes con quién viajar

Rubén Mora preparó una entrevista para Turismo W teniendo como invitada a Silvina García Fillol de Universal Assistance, quien nos contó sobre trabajo en la industria de los viajes.

"Creemos que es fundamental tener asistentes de viajes bien calificados para poder vender este producto. Tienen esa responsabilidad de cuidar el sueño con un buen viaje" diJO sILVINA

Varios asistentes coinciden con que la asistencia de viajes tuvo un antes y un después de la pandemia por Covid-19, antes dé, los viajeros que elegían viajar sin asistencia eran bastantes, pero cuando llega el virus y las cancelaciones de viaje llegaron, el temor por no saber qué pasaría con el reembolso, el viaje, etc, relució los miedos por no tener una respuesta ante la situación, a diferencia de quien tenía asistente de viajes responsables que les dieron una solución.

Quienes viajan disfrutan, conocen, aprenden, por ello es recomendable contratar a un agente de viajes, te escuchan, diseñan una experiencia acorde a tus necesidades donde sólo te concentres en disfrutar.